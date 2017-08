Zmiany na Wimbledonie. Będzie dach i rozbudowa

Koniec kłopotów z pogodą na Wimbledonie? Organizatorzy słynnego tenisowego turnieju zapowiadają modernizację obiektów w Londynie, między innymi budowę dachu nad kortem numer jeden.

Zdjęcie Szwajcar Roger Federer podczas Wimbledonu /AFP

Organizatorzy najstarszego w historii turnieju Wielkiego Szlema - Wimbledonu, choć hołdują tradycji, nie rezygnują z modernizacji. Właśnie otrzymali pożyczkę w wysokości 192 mln euro na rozbudowę i renowację, a przede wszystkim zadaszenie kortu numer jeden.

Koszt budowy dachu nad tym obiektem, który po rozbudowie będzie mógł pomieścić 12 400 widzów (do tej pory 11 500) to 78 mln euro - poinformował organizator, czyli All England Tennis and Croquet Club. Ma zostać ukończony przed turniejem na trawiastych kortach w 2019 r.

Do tej pory, przy niejednokrotnie kapryśnej, deszczowej pogodzie w Londynie, mecze mogły się toczyć bez zakłóceń terminarza jedynie na korcie centralnym. Dach oddano tam do użytku w 2009 r.

Tegoroczny Wimbledon wśród mężczyzn wygrał Szwajcar Roger Federer przechodząc do historii jako jedyny tenisista, któremu udała się ta sztuka ośmiokrotnie. W turnieju kobiet najlepsza była Hiszpanka Garbine Muguruza, a polskim akcentem był triumf w grze podwójnej Łukasza Kubota i Brazylijczyka Marcelo Melo.