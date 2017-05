Zarząd Polskiego Związku Tenisowego podał się do dymisji

Prezes Jacek Muzolf i cały zarząd Polskiego Związku Tenisowego podali się do dymisji. Taką decyzję podjęto na znak protestu przeciwko działaniom ministra sportu Witolda Bańki.

Zdjęcie Prezes PZT Jacek Muzolf. /

W oświadczeniu, pod którym podpisani są m.in. dotychczasowy prezes zarządu PZT Jacek Muzolf oraz sekretarz generalny Jacek Durski napisano, że Bańka niesłusznie oskarża związek o złe gospodarowanie środkami. Ponadto minister wstrzymał wypłacanie dotacji PZT.

Reklama

Zarząd PZT tworzyli także: Maciej Stańczuk, Marcin Śmigielski oraz wiceprezesi Jerzy Hertel i Jan Walków.





Związek poinformował również, że Bańka zignorował wizytę prezydenta Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF) w Polsce, a także nie spotkał się od początku okresu swojego urzędowania z przedstawicielami zarządu PZT.

Rzeczniczka Ministerstwa Sportu i Turystyki Anna Ulman poinformowała, że resort odniesie się do tej sprawy w późniejszym terminie, ponieważ minister Bańka bierze obecnie udział w posiedzeniu zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) w Montrealu.

Na sobotę zaplanowane jest Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZT, na którym zostaną wybrane nowe władze związku.

Przeciwnikami obecnych władz PZT jest wiele osób ze środowiska tenisowego, na czele z Piotrem Robertem Radwańskim - ojcem i pierwszym trenerem Agnieszki i Urszuli. Radwański lansuje kandydaturę Mirosława Skrzypczyńskiego na nowego prezesa PZT.



- W porównaniu do innych dyscyplin, które pokazują się raz na cztery lata, otrzymujemy od ministerstwa stosunkowo niewielkie kwoty. To znacznie niższe wsparcie niż to, jakie mają kraje ościenne - podkreślał Muzolf.