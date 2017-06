Występ Jeliny Switoliny na Wimbledonie zagrożony

Jelina Switolina może nie wystąpić w wielkoszlemowym Wimbledonie. Ukrainka w czwartkowym, przegranym meczu turnieju WTA w Birmingham, miała kłopoty ze stopą.

Zdjęcie Jelina Switolina /AFP

Switolina jest jedną z najjaśniejszych postaci kobiecego tenisa w tym sezonie. Wygrała w tym roku cztery imprezy: w Tajpej, Dubaju, Stambule i Rzymie. W niedawnym French Open zawodniczka z Odessy zatrzymała się na ćwierćfinale.

Reklama

W czwartek, w drugiej rundzie w Birmingham, musiała uznać wyższość Włoszki Camili Giorgi 4:6, 6:4, 2:6.

22-letnia Ukrainka ma w dorobku osiem wygranych turniejów, ale żadnego na kortach trawiastych. W Wimbledonie, w którym walczy się na takiej właśnie nawierzchni, nigdy jeszcze nie przeszła drugiej rundy.

- Naprawdę czekałam z niecierpliwością na tegoroczny Wimbledon. Ale w Birmingham kort był śliski, a to bardzo złe warunki dla mojej stopy. Dam z siebie wszystko, ale na ten moment to bardzo nieprzyjemne odczucie i pojawia się pytanie o sens startu w Londynie. Sezon jeszcze długi, a do rozegrania zostało wiele dużych imprez na kortach twardych, na których czuję się znacznie lepiej i pewniej - podkreśliła w rozmowie z dziennikarzami Switolina.

Kilkoro znanych tenisistów walczy o powrót do sprawności przed rozpoczynającym się 3 lipca Wimbledonem. Z udziału w turniejach, które są sprawdzianami formy przed londyńską imprezą, wycofywali się ostatnio m.in. Agnieszka Radwańska (jako powód podała infekcję wirusową), Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber, Rumunka Simona Halep, Australijczyk Nick Kyrgios oraz Argentyńczyk Juan Martin Del Potro.