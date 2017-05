Wybrano wiceprezesów Polskiego Związku Tenisowego

Podczas obrad Zarządu Polskiego Związku Tenisowego, pod przewodnictwem nowego prezesa Mirosława Skrzypczyńskiego, wybrano pozostałe osoby funkcyjne.

Zdjęcie Prezes Mirosław Skrzypczyński /Bartłomiej Zborowski /PAP

Wiceprezesami związku zostali: Jarosław Kowalewski - wiceprezes PZT do spraw organizacyjnych, Dariusz Łukaszewski - wiceprezes PZT do spraw sportowych, Dariusz Saletra - do spraw rozwoju i kontaktów z Wojewódzkimi ZT PZT.

Sekretarzem generalnym wybrano Sławomira Klimaszewskiego, a skarbnikiem została Kamilla Morawska.

Za kontakty zewnętrzne odpowiedzialny jest Tomasz Wolfke.

Zarząd podjął też uchwałę o ustanowieniu prokurenta, którym została Magdalena Rejniak-Romer.