WTA Hongkong: Switolina wycofała się z powodu kontuzji

Kontuzjowana Jelina Switolina pożegnała się z turniejem WTA w Hongkongu. Ukrainka była rozstawiona z "jedynką". Jej rywalka, Amerykanka Nicole Gibbs, awansowała więc do trzeciej rundy bez gry.

Zdjęcie Jennifer Brady /AFP

"Doznałam tej kontuzji już w Pekinie. To pachwina. Gdy tylko biegnę do uderzeń albo się rozciągam, to ją czuję" - powiedział Switolina.

Z imprezą pożegnała się także Shuai Zhang. Rozstawiona z numerem ósmym Chinka przegrała z Amerykanką Jennifer Brady 3:6, 4:6.



2. runda:

Nicole Gibbs (USA) - Jelina Switolina (Ukraina, 1.) walkower



Jennifer Brady (USA) - Shuai Zhang (Chiny, 8.) 6:3, 6:4



Qiang Wang (Chiny) - Luksika Kumkhum (Tajlandia) 6:4, 6:4