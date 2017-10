WTA Finals. Caroline Wozniacki - Caroline Garcia 6:0, 3:6, 5:7

Rozstawiona z "szóstką" Caroline Wozniacki poniosła pierwszą porażkę w turnieju WTA Finals, który rozgrywany jest w Singapurze. W meczu grupy czerwonej Dunka polskiego pochodzenia przegrała z Francuzką Caroline Garcią 6:0, 3:6, 5:7.

Zdjęcie Caroline Garcia /AFP

Do tej pory Wozniacki spisywała się znakomicie w Singapurze. Turniejowa "szóstka" rozgromiła na początku Ukrainkę Jelinę Switolinę 6:2, 6:0, a następnie numer jeden na świecie Rumunkę Simonę Halep 6:0, 6:2. Po pierwszym secie pojedynku z Garcią zanosiło się na kolejny pogrom. Wozniacki wygrała bowiem do zera. Francuzka nie załamała się takim obrotem wydarzeń na korcie. W drugiej partii to ona przejęła inicjatywę wygrywając 6:3.



Najbardziej zacięty był trzeci set. Wozniacki prowadziła już 5:3. Tymczasem kolejne cztery gemy padły łupem Francuzki, która ostatecznie wygrała 7:5.



Wozniacki już wcześniej zapewniła sobie awans do półfinału.



Caroline Wozniacki (Dania, 6) - Caroline Garcia (Francja, 8) 6:0, 3:6, 5:7

