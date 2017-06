WTA Calvia: pierwsze zwycięstwo Azarenki po urodzeniu syna

Była liderka światowego rankingu tenisistek Wiktoria Azarenka odniosła pierwsze zwycięstwo po urodzeniu syna Leo w grudniu. Białorusinka w turnieju WTA w miejscowości Calvia na Majorce pokonała Japonkę Risę Ozaki 6:3, 4:6, 7:6 (9-7).

Zdjęcie Wiktoria Azarenka /PAP/EPA

W środę mecz jedynie dokończono, ponieważ we wtorkowy wieczór przerwano go z powodu zapadających ciemności przy stanie 3:6, 6:4, 5:4 dla Ozaki.

To był pierwszy występ Azarenki od ubiegłorocznego Rolanda Garrosa. Pierwotnie miała wrócić do rywalizacji w lipcu, po części sezonu na kortach trawiastych. Zmieniła jednak zdanie i przyspieszyła wznowienie kariery. Dwukrotna zwyciężczyni Australian Open (2012, 2013) wcześniej również miała przerwy w grze, ale były one wymuszone przez kłopoty zdrowotne.