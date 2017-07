WTA Bukareszt: Fręch odpadła w singlu, awans Piter w deblu

Magdalena Fręch przegrała z Czarnogórką Danką Kovinić 3:6, 7:5, 3:6 w pierwszej rundzie turnieju WTA w Bukareszcie (pula nagród 226 750 dol.). Do drugiej fazy zmagań w deblu awansowała inna polska tenisistka - Katarzyna Piter.

Fręch rzadko ma okazję brać udział w imprezach WTA, przeważnie startuje w zawodach niższej rangi - ITF. 259. w światowym rankingu Polka w Bukareszcie do głównej drabinki dostała się z kwalifikacji.

We wtorek stoczyła prawie trzygodzinny pojedynek ze 125. na liście WTA Kovinić. Niespełna 20-letnia Polka w pierwszej partii zmarnowała dwie okazje na przełamanie, co zemściło się na niej w końcówce. W drugiej obroniła dwie piłki meczowe, a wykorzystała szóstą setową. W decydującej odsłonie wyrównana walka trwała do stanu 2:2. Później pochodząca z Łodzi tenisistka pozwoliła rywalce na dwa "breaki" i nie była w stanie odrobić tych strat.

Był to pierwszy pojedynek tych zawodniczek.

Piter tego dnia w parze z reprezentującą od niedawna Belgię, a pochodzącą z Ukrainy Maryną Zanevską awansowała do ćwierćfinału gry podwójnej. Pokonały rozstawione z "czwórką" Argentynkę Marię Irigoyen i Czeszkę Barborę Krejczikovą 6:2, 6:2. Ich kolejnymi przeciwniczkami będą występujące dzięki "dzikiej karcie" reprezentantki gospodarzy Jaqueline Cristian i Cristina Dinu lub Ukrainka Alona Fomina i Varatchaya Wongteanchai z Tajlandii. Poznanianka próbowała też sił w singlu, ale nie przeszła eliminacji.

Wyniki:

1. runda singla

Danka Kovinic (Czarnogóra) - Magdalena Fręch (Polska) 6:3, 5:7, 6:3

1. runda debla

Katarzyna Piter, Maryna Zanevska (Polska, Belgia) - Maria Irigoyen, Barbora Krejczikova (Argentyna, Czechy, 4.) 6:2, 6:2