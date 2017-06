WTA Birmingham. Czeski półfinał Kvitova-Safarova

Czeszka Petra Kvitova zmierzy się z rodaczką Lucie Safarovą w półfinale turnieju WTA w Birmingham (pula nagród 819 940 dolarów). W drugiej parze powalczą Hiszpanka Garbine Muguruza (6.) i Australijka Ashleigh Barty.

Zdjęcie Petra Kvitova /AFP

Kvitova wyeliminowała Francuzkę Kristinę Mladenovic 6:4, 7:6 (7-5). To czwarte zwycięstwo Czeszki w czwartym meczu od powrotu po siedmiomiesięcznej przerwie. Kvitova leczyła rękę od grudnia, kiedy to została trafiona nożem we własnym domu przez włamywacza.

Z kolei Safarova wygrała po ciężkim boju z reprezentującą Australię Darią Gavrilovą (9.) 6:7 (4-7), 6:3, 7:6 (7-5).

Muguruza i Barty skorzystały na kreczach swoich rywalek, odpowiednio, Amerykanki CoCo Vandeweghe po drugim secie i Włoszki Camili Giorgi w pierwszym.

W pierwszej rundzie odpadła Magda Linette. Z udziału w turnieju zrezygnowała Agnieszka Radwańska. Jako powód wskazała infekcją wirusową.

Eliminacji nie przeszła Alicja Rosolska, która wystąpiła również w deblu. Wraz z Japonką Nao Hibino odpadły w pierwszej rundzie.

Wyniki ćwierćfinałów gry pojedynczej:

Garbine Muguruza (Hiszpania, 6) - CoCo Vandeweghe (USA) 4:6, 6:4, 0:0 (krecz Vandeweghe) Petra Kvitova (Czechy, 7) - Kristina Mladenovic (Francja, 5) 6:4, 7:6 (7-5) Lucie Safarova (Czechy) - Daria Gavrilova (Australia, 9) 6:7 (4-7), 6:3, 7:6 (7-5) Ashleigh Barty (Australia) - Camila Giorgi (Włochy) 5:2 (krecz Giorgi)