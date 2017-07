Wimbledon. Venus Williams wygrała w pierwszej rundzie z Elise Mertens

Venus Williams wygrała w pierwszej rundzie z Belgijką Elise Mertens 7:6 (7-5), 6:4. Amerykanka jest rozstawiona w turnieju z numerem dziesiątym.

Zdjęcie Venus Williams /AFP

Był to pierwszy mecz Amerykanki na kortach trawiastych w tym roku. W ubiegłym odpadła w Wimbledonie w półfinale. Zwyciężała tu w latach 2000-01, 2005, 2007-08. Przed przyjazdem do Londynu spowodowała wypadek samochodowy, w którym zginął starszy mężczyzn.

Reklama

W 2016 roku razem z siostrą Sereną wygrała rywalizację w grze podwójnej pokonując Timeę Babos i Jarosławę Szwedową (Węgry, Kazachstan) 6:3, 6:4.

Do drugiej rundy awansowała także grająca z dwójką Rumunka Simona Halep zwyciężając reprezentantkę Nowej Zelandii Marinę Erakovic 6:4, 6:1. Halep finalistka tegorocznego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu, w Wimbledonie dotarła do półfinału w 2014 oraz do ćwierćfinału w roku ubiegłym.

Pomyślnie przez pierwszą rundę przeszła Ukrainka Elina Switolina (nr 4), która wygrała z Australijką Ashleigh Barty 7:5, 7:6 (10-8).

W poniedziałek na korty zawitała małżonka księcia Williama księżna Kate. Publiczność zgromadzona na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club zgotowała jej serdeczne powitanie. W grudniu ubiegłego roku księżna przejęła honorowy patronat nad zawodami, który sprawowała dotychczas brytyjska monarchini Elżbieta II.

Księżna Kate, która 17-18 lipca odwiedzi w towarzystwie małżonka Warszawę i Gdynię, rozmawiała z wolontariuszami podającymi piłki oraz z tenisowymi sławami Martiną Navratilową i Kim Clijsters.

We wtorek mecze 1. rundy rozegrają Agnieszka Radwańska i Magda Linette.