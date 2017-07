Wimbledon. Lucas Pouille rywalem Janowicza w drugiej rundzie

Lucas Pouille będzie rywalem Jerzego Janowicza w drugiej rundzie Wimbledonu. Francuz wcześniej pokonał Tunezyjczyka Malekiema Jazirima 6:7 (5-7), 6:4, 6:4, 7:6 (7-2). W turnieju jest rozstawiony z "14".

Zdjęcie Jerzy Janowicz /GERRY PENNY /PAP/EPA

Janowicz wcześniej w poniedziałek wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7-2). Łodzianin po raz pierwszy od 2015 roku awansował do drugiej rundy w Wielkim Szlemie.

Z Pouille zmierzył się w przeszłości raz - dwa lata temu w 1/8 finału turnieju w Sankt Petersburgu Francuz wygrał 7:6 (10-8), 7:6 (7-1).

23-letni reprezentant "Trójkolorowych" w 2015 roku był poza najlepszą "50" światowej listy. Przebijać do czołówki zaczął się w poprzednim sezonie - wtedy wygrał pierwszy w karierze turniej ATP oraz dotarł do ćwierćfinału Wimbledonu i US Open. W tym dołożył dwa kolejnej triumfy w zawodach cyklu, w tym czerwcowy na kortach trawiastych w Stuttgarcie.

W głównej drabince londyńskiej imprezy wielkoszlemowej znalazł się po raz trzeci. Dwa lata temu w debiucie przegrał mecz otwarcia.