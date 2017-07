Wimbledon: Jerzy Janowicz - Denis Shapovalov na żywo

Jerzy Janowicz gra z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem w 1. rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Śledź przebieg spotkania z Interią.

Zdjęcie Jerzy Janowicz /AFP

Janowicz zajmuje 141. miejsce w rankingu ATP, a jego rywal jest sklasyfikowany o 23 pozycje niżej. Urodzony w Tel Awiwie Kanadyjczyk nie jest jednak w Londynie postacią całkiem anonimową - rok temu triumfował tu w zmaganiach juniorskich. Rozstrzygnął też na swoją korzyść jedyny dotychczasowy pojedynek z Janowiczem - w marcowym półfinale challengera ATP w Guadalajarze wygrał w trzech setach.

Reklama

- Muszę wyjść na kort, skupić się na swojej grze i postarać się, żeby wszystko w moim tenisie zadziałało tak, jak należy. To bardzo ważny start dla mnie i będę się starał wypaść w Wimbledonie jak najlepiej, tym bardziej, że to już ostatni turniej, w którym korzystam z "zamrożonego rankingu", więc przydałoby się zdobyć w nim jak najwięcej punktów. Trawa mi bardzo odpowiada, dlatego liczę na dobry wynik - mówił Interii Janowicz.

Gem otwarcia padł łupem 18-latka, który popisywał się mocnym serwisami. Shapovalov nie oddał Janowiczowi ani jednego punktu. Przy własnym podaniu Polak nie był tak regularny jak przeciwnik, ale doprowadził do stanu 1:1. W trzecim gemie, po podwójnym błędzie serwisowym Kanadyjczyka, Janowicz miał okazję do przełamania. Shapovalov wyszedł z opresji mocnym forhendem wzdłuż linii, a chwilę później posłał asa serwisowego. Kolejne dwa break pointy łodzianin miał w piątym gemie. Rywal wyciągnął pomocną dłoń popełniając podwójny błąd serwisowy. Polak wyszedł na prowadzenie 3:2. Najważniejszym zadaniem dla Janowicza było utrzymanie przewagi "przełamania" i na tym nasz zawodnik się skupił. Polak konsekwentnie realizował cel wykorzystując swój największy atut, czyli potężny serwis. W 10. gemie Janowicz prowadził już 40:15 i miał dwie piłki setowe. Wtedy przestało funkcjonować pierwsze podanie. Wykorzystał to Shapovalov doprowadzając do remisu 40:40. Janowicz opanował sytuację i za trzecim setbolem rozstrzygnął partię na swoją korzyść (6:4).

Drugi set rozpoczął się identycznie jak pierwszy. Gema do zera wygrał Shapovalov. Polak natomiast miał małe kłopoty przy własnym podaniu. Nie pozwolił jednak, żeby rywal miał break pointa. Trzeciego gema Kanadyjczyk rozegrał popisowo (2:1), a w następnym trafił w linię końcową, czym wymusił błąd Janowicza. W nagrodę otrzymał szansę na przełamanie. Janowicz utrzymał nerwy na wodzy i zdobył trzy punkty z rzędu. Gema zakończył efektownym asem (2:2).

Shapovalov wygrał następnie własne podanie, a w szóstym gemie miał trzy szanse na break-pointa. Dwie pierwsze Polak obronił, ale przy trzecim rywal trafił odwrotnym crossem z forhendu w boczną linię i Kanadyjczyk objął prowadzenie 4:2.



Zwycięzca pojedynku Janowicz - Shapovalov w drugiej rundzie zmierzy się z lepszym z pary Lucas Pouille (Francja, 14) - Malek Jaziri (Tunezja).