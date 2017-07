Wimbledon. Garbine Muguruza pokonała Venus Williams w finale

Hiszpanka Garbine Muguruza pokonała Amerykankę Venus Williams 7:5, 6:0 w finale wielkoszlemowego Wimbledonu. To jej drugi tytuł w karierze w Wielkim Szlemie. Rok temu triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu

Zdjęcie Garbine Muguruza z trofeum za triumf w Wimbledonie /PAP/EPA

- To chyba jakieś dziwaczne przeznaczenie, że jak dochodzę do finału w Wielkim Szlemie, to na tablicy wynikowej widzę nazwisko Williams - mówiła Muguruza po spotkaniu półfinałowym. 23-letnia Hiszpanka po raz trzeci w karierze dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju, a drugi w Wimbledonie. Za każdym razem trafiała na młodszą z sióstr Williams Serenę. Tym razem po drugiej stronie siatki stanęła Venus dla której był to dziewiąty finał Wimbledonu. 37-letnia Amerykanka na londyńskiej trawie wygrywała pięciokrotnie.



Muguruza i Williams słyną z mocnych serwisów oraz potężnych uderzeń z głębi kortu. W decydującym meczu Wimbledonu demonstrowały swoje największe atuty z zegarmistrzowską precyzją. Dlatego też kibice na korcie centralnym nie oglądali zbyt wielu wymian, a obie zgodnie zdobywały gemy przy własnym podaniu.



Od stanu 3:2 dla Williams mecz nabrał rumieńców. W szóstym gemie jako pierwsza okazję do przełamania miała Amerykanka. W następnej akcji miała inicjatywę, ale uderzyła piłkę z forhendu w siatkę. Muguruza wyszła z opresji znakomitymi serwisami (3:3)



W siódmy gemie sytuacja się odwróciła. To Hiszpanka miała break-pointy. Doświadczona Williams utrzymała nerwy na wodzy i utrzymała własne podanie. Przy stanie 5:4 Amerykanka miała dwie piłki setowe. Cztery kolejne punkty zdobyła jednak Muguruza, co ją wyraźnie podbudowało. Hiszpanka przeszła do ofensywy i w 11. gemie wykorzystała chwilową słabość rywalki. Przełamała serwis Williams i tylko jeden gem dzielił ją od zwycięstwa w pierwszym secie. Szany nie zmarnowała wygrywając 7:5.



Drugi set to już popis Muguruzy, która nie oddał Amerykance ani jednego gema!

- Zagrałaś wspaniały mecz. Wiem jak ciężko pracujesz. Byłaś po prostu lepsza - powiedziała podczas ceremonii dekoracji Venus Williams.

- Bardzo trudny pierwszy set, który był kluczowy. Obie miałyśmy swoje szanse, ale mi się udało wykorzystać. To nie tylko moja zasługa, ale praca całego zespołu. Teraz będzie czas na świętowanie - stwierdziła Muguruza.

Finał gry pojedynczej kobiet:



Garbine Muguruza (Hiszpania, 14) - Venus Williams (USA, 10) 7:5, 6:0

