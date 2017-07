Wimbledon: Federer i Djoković awansowali do II rundy

Roger Federer i Novak Djoković awansowali we wtorek do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Ich przeciwnicy skreczowali.

Szwajcar, siedmiokrotny zwycięzca tej imprezy, rozstawiony w tym roku z "trójką" mierzył się z Ołeksandrem Dołgopołowem. 35-letni Federer wygrał pierwszego seta 6:3, a w drugim przy prowadzeniu 3:0 jego przeciwnik poddał mecz.

W kolejnej rundzie Szwajcar zagra albo z Serbem Duszanem Lajoviciem, albo z Grekiem Stefanosem Cicipasem.

Rozstawiony z numerem drugim Serb Djoković awansował po kreczu Martina Kliżana. Słowak poddał się z powodu kontuzji nogi przy stanie 3:6, 0:2.

Kliżan, 47. w światowym rankingu, najpierw wezwał na kort trenera, a później zrezygnował z dalszej rywalizacji.

W drugiej rundzie rywalem Djokovicia będzie Czech Adam Pavlasek.

Djokovic to trzykrotny triumfator Wimbledonu (2011, 2014, 2015).





I runda gry pojedynczej:

Novak Djoković (Serbia, 2.) - Martin Kliżan (Słowacja) 6:3, 2:0, krecz Kliżana

Roger Federer (Szwajcaria, 3.) - Ołeksandr Dołgopołow (Ukraina), 6:3, 3:0, krecz Dołgopołowa



Radu Albot (Macedonia) - Facundo Bagnis (Argentyny) 4:6, 6:4, 7:6 (11-9), 7:6 (7-3)



Milos Raonic (Kanada, 6.) - Jan-Lennard Struff (Niemcy) 7:6 (7-5), 6:2, 7:6 (7-4)

Michaił Jużny (Rosja) - Nicolas Mahut (Francja) 6:2, 7:5, 6:4



Albert Ramos (Hiszpania, 25.) - Jordan Thompson (Australia) 6:4, 6:4, 7:6 (7-4)



Mischa Zverev (Niemcy, 27.) - Bernard Tomic (Australia) 6:4, 6:3, 6:4



Michaił Kukuszkin (Kazachstan) - Taro Daniel (Japonia) 4:6, 6:4, 7:6 (7-4), 6:2



David Ferrer (Hiszpania) - Richard Gasquet (Francja, 22.) 6:3, 6:4, 5:7, 6:2



Steve Darcis (Belgia) - Ricardas Berankis (Litwa) 4:6, 6:3, 2:6, 6:4, 6:3



Gael Monfils (Francja, 15.) - Daniel Brands (Niemcy) 6:3, 7:5, 6:4



Kyle Edmund (W. Brytania) - Alex Ward (W. Brytania) 4:6, 6:3, 6:2, 6:1



Juan Martin del Potro (Argentyna, 29.) - Thanasi Kokkinakis (Australia) 6:3, 3:6, 7:6 (7-2), 6:4



Ernests Gulbis (Łotwa) - Victor Estrella (Dominikana) 6:1, 6:1, 6:2



Adam Pavlasek (Czechy) - Ernesto Escobedo (USA) 6:7 (7-9), 6:1, 6:3, 6:1

Andriej Rubliew (Rosja) - Stefano Travaglia (Włochy) 6:7 (3-7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5



Gilles Simon (Francja) - Nicolas Jarry (Chile) 7:6 (7-4), 6:3, 6:3