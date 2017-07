Wimbledon. Awans Andy'ego Murraya, 50. ćwierćfinał Rogera Federera

Najwyżej rozstawiony Brytyjczyk Andy Murray pokonał pogromcę Jerzego Janowicza Francuza Benoita Paire'a 7:6 (7-1), 6:4, 6:4 i awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach w Wimbledonie.

Zdjęcie Andy Murray /PAP/EPA

Spotkanie lidera światowego rankingu i dwukrotnego (2013, 2016) triumfatora imprezy z Paire'a trwało dwie godziny i 23 minuty. To będzie dziesiąty występ Murraya w tej fazie turnieju.

Reklama

Czwartej rundy nie udało się jemu osiągnąć w londyńskim turnieju tylko w debiutanckim występie w 2005 roku. Na tym etapie też zatrzymał się tylko raz - w... drugim starcie, w 2006 roku. W każdej z następnych dziewięciu edycji z jego udziałem (w 2007 roku go zabrakło) dotarł co najmniej do ćwierćfinału.

O półfinał powalczy z rozstawionym z numerem 24. Amerykaninem Samem Querreyem, który pokonał w poniedziałek Kevina Andersona z RPA 5:7, 7:6 (7-5), 6:3, 6:7 (11-13), 6:3. Ten pojedynek trwał ponad trzy godziny.

Querrey nie ma dobrego bilansu z Murrayem. Amerykanin przegrał ze Szkotem siedem z ośmiu pojedynków. Po raz ostatni walczyli ze sobą w styczniu w Australian Open. Górą był wówczas Murray.

50. ćwierćfinał w Wielkim Szlemie osiągnął Roger Federer. Rozstawiony z numerem trzecim Szwajcar pokonał Bułgara Grigora Dymitrowa (13.) 6:4, 6:2, 6:4.

- Jestem bardzo podekscytowany, że znowu zameldowałem się w ćwierćfinale - powiedział zwycięzca.

- To wyjątkowa sprawa, że po raz 15. zagram w tej fazie tutaj - dodał.

35-letni Federer jest najstarszym ćwierćfinalistą Wimbledonu od 1971 roku, kiedy dotarł do niego Ken Rosewall. Australijczyk miał 39 lat.

Kolejnym rywalem Szwajcara będzie Kanadyjczyk Milos Raonic (6.). Wygrał on po zaciętej, pięciosetowej walce z Niemcem Alexandrem Zverevem (10.). 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1.

Raonic w zeszłym roku pokonał Federera w półfinale tego turnieju.



Wyniki 4. rundy gry pojedynczej:

Andy Murray (W. Brytania, 1.) - Benot Paire (Francja) 7:6 (7-1), 6:4, 6:4



Roger Federer (Szwajcaria, 3.) - Grigor Dymitrow (Bułgaria, 13.) 6:4, 6:2, 6:4



Sam Querrey (USA, 24.) - Kevin Anderson (RPA) 5:7, 7:6 (7-5), 6:3, 6:7 (11-13), 6:3



Marin Czilić (Chorwacja, 7.) - Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 18.) 6:2, 6:2, 6:2



Tomasz Berdych (Czechy, 11.) - Dominic Thiem (8.) 6:3, 6:7 (1-7), 6:3, 3:6, 6:3



Milos Raonic (Kanada, 6.) - Alexander Zverev (Niemcy, 10.) 4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1