Wimbledon. Agnieszka Radwańska wspierała Jerzego Janowicza

Agnieszka Radwańska kibicowała Jerzemu Janowiczowi podczas meczu II rundy Wimbledonu. I pomogła!

Zdjęcie Wpis Agnieszki Radwańskiej na Facebooku /facebook.com/AgnieszkaRadwanska

Jerzy Janowicz wygra z Francuzem Lucasem Pouille, rozstawionym z numerem 14., ćwierćfinalistą z ubiegłego roku, 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 3:6, 6:1 i tym samym pokazał, że wraca do wysokiej formy.

Jego spotkanie z trybun śledziła Agnieszka Radwańska, która zresztą pochwaliła się tym faktem na Facebooku (zdjęcie powyżej).



"Na meczu Jerzyka dzisiaj! Tylko tak dalej" - napisała Radwańska.



Polka też przygotowuje się do potyczki na Wimbledonie - w czwartek zmierzy się z Amerykanką Christiną McHale.

- Dobrze znamy tę zawodniczkę. McHale nas niczym nie zaskoczy. Jej dominującą stroną jest na pewno forhend. Nim stara się prowadzić grę i narzucać swój styl. My musimy zrobić wszystko, by jej na to nie pozwolić - podkreśla Dawid Celt, drugi trener Radwański (więcej TUTAJ ).

Pit