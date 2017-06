Wiktoria Azarenka odpadła w 2. rundzie turnieju w Calvia

Była liderka światowego rankingu tenisistek Wiktoria Azarenka na drugiej rundzie zakończyła zmagania w miejscowości Calvia na Majorce.

Zdjęcie Wiktoria Azarenka /PAP/EPA

W swoim drugim meczu po urodzeniu w grudniu syna Leo przegrała z rozstawioną z numerem siódmym Chorwatką Aną Konjuh 1:6, 3:6.



To był jej pierwszy turniej od ubiegłorocznego French Open. Pierwotnie miała wrócić do rywalizacji w lipcu, po części sezonu na kortach trawiastych. Zmieniła jednak zdanie i przyspieszyła wznowienie kariery. Dwukrotna zwyciężczyni Australian Open (2012, 2013) wcześniej również miała przerwy w grze, ale były one wymuszone przez kłopoty zdrowotne.



W pierwszej rundzie 27-letnia Białorusinka pokonała Japonkę Risę Ozaki 6:3, 4:6, 7:6 (9-7).