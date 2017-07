W tegorocznym US Open rekordowa pula nagród

Pula nagród w tegorocznym turnieju tenisowym US Open, który rozpocznie się 28 sierpnia, została zwiększona do 50,4 mln dolarów. - To wzrost w porównaniu z poprzednią edycją o prawie dziesięć procent - poinformowali organizatorzy.

Zdjęcie Stan Wawrinka i Angelique Kerber /AFP

W 2016 roku na nagrody przeznaczono 46,3 mln dolarów, zwycięzcy singli Stan Wawrinka i Angelique Kerber zarobili po 3,5 miliona dolarów.

W tym roku nagroda dla triumfatorów gier pojedynczych została zwiększona do 3,7 mln. W grze podwójnej - zarówno kobiety jak i mężczyźni - otrzymają na parę po 675 tysięcy.

W zakończonym w niedzielę turnieju w Wimbledonie pula nagród wynosiła 31,6 mln funtów. Suma przeznaczona na premie dla uczestników w porównaniu z ubiegłoroczną edycją wzrosła o 3,5 mln. Zwycięzcy gier i singlowych Roger Federer i Garbine Muguruza otrzymali po 2,2 mln.