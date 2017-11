Venus Williams zeznawała w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku

Amerykańska tenisistka, Venus Williams, zeznawała w czwartek w sprawie spowodowania śmiertelnego w skutkach wypadku.

Zdjęcie Venus Williams /AFP

W czerwcu 37-latka prowadząc samochód zderzyła się na skrzyżowaniu z autem, którym jechało małżeństwo - 68 letnia Linda Barson i 78-letni Jerome. Obydwoje trafili do szpitala. Po prawie dwóch tygodniach mężczyzna zmarł. Otoczenie Amerykanki utrzymuje, że było to nieszczęśliwe zdarzenie.



Świadkowie wypadku twierdzą, że Williams wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle i to ona spowodowała wypadek, podaje policja w Palm Beach Gardens. Nagranie z monitoringu ma ujawnić, czy tenisistka wjechała na krzyżówkę zgodnie z prawem.

Zobacz materiał wideo:

