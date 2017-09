US Open. Shelby Rogers wygrała rekordowo długi mecz w Nowym Jorku

Amerykańska tenisistka Shelby Rogers potrzebowała trzech godzin i 33 minut, by pokonać reprezentantkę Australii Darię Gavrilovą 7:6 (8-6), 4:6, 7:6 (7-5) w 2. rundzie US Open. Był to najdłuższy kobiecy mecz w historii nowojorskiego turnieju wielkoszlemowego.

Zdjęcie Shelby Rogers /AFP

Półtorej godziny trwał sam pierwszy set tego spotkania.

Reklama

Poprzedni rekord na najdłuższy pojedynek pań w Nowym Jorku ustanowiono dwa lata temu, też w drugiej rundzie. Wówczas Brytyjce Johannie Koncie wyeliminowanie Hiszpanki Garbine Muguruzy - 7:6 (7-4), 6:7 (4-7), 6:2 - zajęło trzy godziny i 23 minuty.

62. w rankingu Rogers sprawiła niespodziankę, pokonując rozstawioną z "25" Gavrilovą. Reprezentująca Australię Rosjanka tuż przed rozpoczęciem US Open wygrała turniej WTA w New Haven.

Amerykankę czeka teraz pojedynek z występującą z "czwórką" Ukrainką Jeliną Switoliną.