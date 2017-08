US Open. Kontuzjowany Nick Kyrgios odpadł w 1. rundzie

Australijczyk Nick Kyrgios ponownie pokazać to, z czego jest znany czyli wybuchowy charakter. Przeklinał i zniszczył rakietę, ale nie pomogło mu to. Przegrał z rodakiem Johnem Millmanem 3:6, 6:1, 4:6, 1:6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open.

Zdjęcie Australijczyk Nick Kyrgios /AFP

Rozstawiony z "14" tenisista zmagał się podczas meczu z urazem. 235. w rankingu ATP Millman nie był jedyną przeszkodą Kyrgiosa tego dnia. Faworytowi tego spotkania wyraźnie grę utrudniał ból ramienia. Finalista rozgrywanego w drugiej połowie sierpnia turnieju w Cincinnati na początku trzeciego seta poprosił o przerwę medyczną, ale wraz z upływem czasu wydawało się, że traci zainteresowanie rywalizacją.

Reklama

22-letni zawodnik przyzwyczaił kibiców tenisa do tego, że niemal w każdej imprezie wielkoszlemowego otrzymuje kary za niesportowe zachowanie. Tym razem nie było inaczej. Dostał ostrzeżenie za przeklinanie i rozwalił rakietę, co było jego reakcją na serię własnych prostych błędów.

Po ostatniej akcji Kyrgios jednak życzył powodzenia Millmanowi w kolejnym spotkaniu.

Porażka 17. rakiety świata w pierwszej rundzie nie była jedyną środową niespodzianką. Ze znacznie niżej notowanym rodakiem przegrał też rozstawiony z "22" Włoch Fabio Fognini. Lepszy od niego okazał się 144. w rankingu Stefano Travaglia, który wygrał 6:4, 7:6 (10-8), 3:6, 6:0.

Nie zawiódł z kolei występujący w Nowym Jorku z "szóstką" Austriak Dominic Thiem, który wyeliminował Australijczyka Alexa De Minaura 6:4, 6:1, 6:1.

W Nowym Jorku nie gra też już turniejowa "14" w kobiecej drabince Kristina Mladenovic. Francuzkę pokonała Rumunka Monica Niculescu 6:3, 6:2. Odpadła też Kanadyjka Eugenie Bouchard, która uległa Rosjance Jewgienii Rodinie 6:7 (2-7), 1:6. Do drugiej rundy przeszła z kolei - po zwycięstwie nad Czeszką Kateriną Siniakovą 6:0, 6:7 (5-7), 6:3 - rozstawiona z "czwórką" Ukrainka Jelina Switolina.

Wyniki środowych meczów 1. rundy w turnieju mężczyzn wielkoszlemowego US Open:

David Goffin (Belgia, 9) - Julien Benneteau (Francja) 6:4, 2:6, 6:4, 6:2

Juan Martin del Potro (Argentyna, 24) - Henri Laaksonen (Szwajcaria) 6:4, 7:6 (7-3), 7:6 (7-5)

Philipp Kohlschreiber (Niemcy, 33) - Tim Smyczek (USA) 6:1, 6:4, 6:4



Viktor Troicki (Serbia) - Norbert Gombos (Słowacja) 3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3



Taylor Fritz (USA) - Marcos Baghdatis (Cypr) 6:4, 6:4, 6:3

Damir Dzumhur (Bośnia i Hercegowina) - Pablo Cuevas (Urugwaj, 27) 7:5, 7:6 (7-3), 6:1



John Millman (Australia) - Nick Kyrgios (Australia, 14) 6:3, 1:6, 6:4, 6:1



Stefano Travaglia (Włochy) - Fabio Fognini (Włochy, 22) 6:4, 7:6 (10-8), 3:6, 6:0



Michaił Jużny (Rosja) - Blaz Kavcic (Słowenia) 6:3, 5:7, 6:4, 6:3

Taro Daniel (Japonia) - Tommy Paul (USA) 6:1, 4:6, 4:6, 6:2, 6:2



Grigor Dimitrow (Bułgaria, 7) - Vaclav Safranek (Czechy) 6:1, 6:4, 6:2



Aleksandr Dołgopołow (Ukraina) - Jan-Lennard Struff (Niemcy) 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3

Adrian Mannarino (Francja, 30) - Ricardas Berankis (Litwa) 6:2, 6:4, 6:2



Guido Pella (Argentyna) - Steve Darcis (Belgia) 6:1, 6:2, 6:0



Gael Monfils (Francja, 18) - Jeremy Chardy (Francja) 7:6 (8-6), 6:3, 6:4



Tomas Berdych (Czechy, 15) - Ryan Harrison (USA) 6:4, 6:2, 7:6 (7-4)



Bjorn Fratangelo (USA) - Ivo Karlovic (Chorwacja) 7:6 (7-2), 6:4, 3:6, 7:6 (7-4)



Leonardo Mayer (Argentyna) - Richard Gasquet (Francja, 26) 3:6, 6:2, 6:4, 6:2



Adrian Menendez (Hiszpania) - Patrick Kypson (USA) 6:4, 7:6 (11-9), 6:1



Donald Young (USA) - Maximilian Marterer (Niemcy) 6:3, 1:6, 6:1, 6:4



Dominic Thiem (Austria, 6) - Alex De Minaur (Australia) 6:4, 6:1, 6:1



Yuichi Sugita (Japonia) - Geoffrey Blancaneaux (Francja) 6:2, 6:2, 6:0