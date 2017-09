US Open. Garbine Muguruza wyeliminowana przez Petrę Kvitovą

Rozstawiona z numerem trzecim hiszpańska tenisistka Garbine Muguruza przegrała w 1/8 finału US Open z Czeszką Petrą Kvitovą (nr 13) 6:7 (3-7), 3:6. Triumfatorka Wimbledonu poniosła pierwszą porażkę po serii dziesięciu wygranych meczów w Wielkim Szlemie.

Zdjęcie Petra Kvitova /AFP

Kvitova powróciła do rywalizacji w maju po długiej przerwie spowodowanej poważnymi kłopotami zdrowotnymi. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia została zaatakowana nożem w swoim domu w Prościejowie przez włamywacza, który uszkodził jej nerwy w dwóch palcach lewej ręki.

Pierwsze starty po przerwie - w Paryżu i w Wimbledonie - Kvitovej nie wyszły, ale w Nowym Jorku Czeszka spisuje się bardzo dobrze.

"To zwycięstwo jest dla mnie czymś szczególnym. To, co przeżyłam w ostatnich miesiącach, jest trudne do opisania. Nie wiedziałam nawet czy wrócę na korty, ale na koniec jest happy end" - powiedziała Kvitova na konferencji prasowej.

W ćwierćfinale jej przeciwniczką będzie 37-letnia Venus Williams (nr 9), która pokonała inną Hiszpankę Carlę Suarez 6:3, 3:6, 6:1. Amerykanka awansowała do najlepszej ósemki w turnieju wielkoszlemowym po raz 39. w karierze.

Wcześniej Maria Szarapowa przegrała z rozstawioną z "16" Łotyszką Anastasiją Sevastovą 7:5, 4:6, 2:6. Słynna Rosjanka występem w Nowym Jorku wróciła do wielkoszlemowej rywalizacji po 15-miesięcznej dyskwalifikacji za doping.

Sevastova w kolejnej rundzie zmierzy się z Amerykanką Sloane Stephens.

W poniedziałek zostaną rozegrane pozostałe mecze 1/8 finału, m.in. liderki światowego rankingu Czeszki Karoliny Pliskovej z Amerykanką Jennifer Brady.



Wyniki niedzielnych meczów 1/8 finału turnieju kobiet wielkoszlemowego US Open:

Sloane Stephens (USA) - Julia Goerges (Niemcy, 30) 6:3, 3:6, 6:1



Anastasija Sevastova (Łotwa, 16) - Maria Szarapowa (Rosja) 5:7, 6:4, 6:2



Venus Williams (USA, 9) - Carla Suarez (Hiszpania) 6:3, 3:6, 6:1



Petra Kvitova (Czechy, 13) - Garbine Muguruza (Hiszpania, 3) 7:6 (7-3), 6:3