US Open. Dreszczowiec Karoliny Pliszkovej w trzeciej rundzie

Liderka światowego rankingu Karolina Pliskova w meczu trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open była o punkt od wyeliminowania. Czeska tenisistka pokonała w Nowym Jorku rozstawioną z "27" Chinkę Shuai Zhang 3:6, 7:5, 6:4.

Zdjęcie Karolina Pliszkova podczas meczu z Shuai Zhang /AFP

Pliszkova - podobnie jak w poprzednim meczu - słabo zaczęła spotkanie. W drugim secie przebudziła się i prowadziła 3:0, ale chwilę później pozwoliła Zhang odrobić stratę. W pewnym momencie poprosiła o przerwę medyczną w związku z kłopotami z ramieniem. Nerwowo wśród sympatyków Czeszki zrobiło się w 10. gemie, gdy przegrywająca 4:5 zawodniczka musiała bronić piłkę meczową. Wyszła jednak wówczas z opresji.

Decydująca partia zaczęła się po myśli Chinki, która zapisała na swoim koncie dwa pierwsze gemy. Końcówka należała jednak do wyżej notowanej z tenisistek, która w tym meczu posłała dziewięć asów. Wygrała ona też cztery wcześniejsze pojedynki z Azjatką.

To drugi z rzędu trzysetowy pojedynek pierwszej rakiety świata. W drugiej rundzie pokonała amerykańską kwalifikantkę Nicole Gibbs 2:6, 6:3, 6:4. Na otwarcie wygrała z Magdą Linette 6:2, 6:1.

"Muszę się poprawić w kolejnym meczu. Mam nadzieję, że moje kłopoty z ramieniem to nic poważnego i będę gotowa na następne spotkanie" - zaznaczyła Pliszkova.

O awans do ćwierćfinału powalczy z Amerykanką Jennifer Brady lub Rumunką Monicą Niculescu.

Czeszce udało się uniknąć losu rozstawionej z "dwójką" Rumunki Simony Halep, Dunki polskiego pochodzenia Caroliny Wozniacki (5.), broniącej tytułu Niemki polskiego pochodzenia Angelique Kerber (6.) i Brytyjki Johanny Konty (7.), które pożegnały się z rywalizacją już w pierwszych trzech dniach imprezy.

Pliszkova w ubiegłym roku dotarła w Nowym Jorku aż do finału, a sezon wcześniej odpadła w 1. rundzie. W połowie lipca została liderką światowego rankingu. By utrzymać pierwsze miejsce musi powtórzyć ubiegłoroczne osiągnięcie na Flushing Meadows lub wygrać turniej, jeśli Garbine Muguruza dotrze do półfinału. Jeśli zaś Hiszpanka zapewni sobie występ w decydującym spotkaniu, to Czeszka niezależnie od własnego wyniku opuści szczyt światowej listy.