​US Open. Awans Rafaela Nadala do drugiej rundy

Lider światowego rankingu Rafael Nadal awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Hiszpański tenisista wygrał we wtorek w Nowym Jorku z Serbem Dusanem Lajovicem 7:6 (8-6), 6:2, 6:2.

Zdjęcie Rafael Nadal /Richard Heathcote /AFP

85. w rankingu ATP Lajovic tylko w pierwszym - trwającym nieco ponad godzinę - secie postraszył Nadala. W trzecim gemie ambitnie walczący Serb przełamał rywala, a w tie-breaku odrobił stratę 3-5. Końcówka tej partii należała jednak do Hiszpana, który w dalszej części spotkania rozkręcił się i nie miał problemu z zapisaniem na swoim koncie dwóch kolejnych partii.



Tenisiści ci spotkali się wcześniej raz - w 1/8 finału French Open trzy lata temu Nadal oddał przeciwnikowi z Bałkanów zaledwie cztery gemy.

Zawodnik z Majorki jeszcze nigdy nie przegrał meczu otwarcia w US Open i jego bilans w pierwszej rundzie tej imprezy to 13-0. Ma on w dorobku 15 tytułów wielkoszlemowych, z czego dwa wywalczył w Nowym Jorku (2010, 2013).

W ostatnich tygodniach nieco zaniepokoił swoich kibiców - niespodziewanie przegrał w 1/8 finału w Montrealu z kanadyjskim nastolatkiem Denisem Shapovalovem i w ćwierćfinale w Cincinnati z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem.

Nadal 21 sierpnia - po trzech latach przerwy - wrócił na fotel lidera rankingu ATP World Tour. Pod nieobecność kilku czołowych tenisistów w Nowym Jorku (m.in. Brytyjczyka Andy'ego Murraya, Serba Novaka Djokovica i broniącego tytułu Szwajcara Stana Wawrinki) faworytami są właśnie Hiszpan, który triumfował w tym sezonie we French Open oraz rozstawiony z "trójką" Szwajcar Roger Federer, zwycięzca styczniowego Australian Open i lipcowego Wimbledonu. Drabinka tak się ułożyła, że zawodnicy ci mogą na siebie trafić w półfinale.

Jak podano na stronie US Open, Nadal jest jednym z trzech mężczyzn, którym udało się zwyciężyć w wielkoszlemowej imprezie zarówno jako nastolatkowi, jak i po ukończeniu 20. oraz 30. roku życia. Dwaj pozostali tenisiści, którzy mogą pochwalić się takim osiągnięciem, to Amerykanin Pete Sampras i Australijczyk Ken Rosewall.

W drugiej rundzie lider listy ATP zmierzy się z Japończykiem Taro Danielem lub reprezentantem gospodarzy Tommym Paulem.