Turniej WTA w Indian Wells. Magda Linette przegrała z Caroline Wozniacki

Magda Linette przegrała z Dunką polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki 3:6, 0:6 w drugiej rundzie turnieju w amerykańskim Indian Wells.

Linette "przebiła" się do turnieju głównego przez eliminacje. W pierwszej rundzie Polka bez większych problemów pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6:4, 6:2. Wozniacki, która w Indian Wells jest rozstawiona z "13", miała wolny los.



Do tej pory obie tenisistki spotkały się na korcie tylko raz. Miało to miejsce w ubiegłym roku w ćwierćfinale turnieju w Tokio. Lepsza okazała się Dunka, która wygrała 6:4, 6:3.



Faworytką spotkania była Wozniacki, ale początek spotkania był wyrównany. Linette grała odważnie i przynosiło to efekty. Kłopoty pojawiły się w czwartym gemie. Polka kilka razy broniła break pointów i w końcu posłała piłkę w aut. Wozniacki objęła prowadzenie 3:1. Wypracowana przewaga wystarczyła, żeby Dunka polskiego pochodzenia rozstrzygnęła pierwszą partię na swoją korzyść (6:3).



Już na początku drugiej odsłony Wozniacki "przełamała" serwis Linette. W trzecim gemie Polka obroniła dwa break pointy i sama stanęła przed szansą, żeby wygrać. Nie udało się i to się szybko zemściło. Wozniacki "odskoczyła" na 3:0. Zrezygnowana Polka już nie podjęła walki w tym secie. Przegrała 0:6 i odpadła z turnieju.

W kolejnej rundzie rywalką Wozniacki będzie Hiszpanka Carla Suarez Navarro lub Czeszka Katerina Siniakova.

W Indian Wells zobaczymy także Agnieszkę Radwańską. Turniejowa "szóstka" w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej zmierzy się z kwalifikantką Sarą Sorribes Tormo. Mecz odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu.

Magda Linette (Polska) - Caroline Wozniacki (Dania, 13) 3:6, 0:6