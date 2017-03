Turniej WTA w Indian Wells: Magda Linette awansowała do drugiej rundy

Magda Linette pokonała Taylor Townsend 6:4, 6:2 w pierwszej rundzie turnieju WTA Tour w amerykańskim Indian Wells. Kolejną rywalką Polki będzie Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.

Zdjęcie Magda Linette /AFP

Linette do turnieju głównego "przebiła" się przez kwalifikacje. Townsend natomiast otrzymała od organizatorów "dziką kartę".



Pierwszy set był wyrównany, ale ostatnio słowo należało do Polki, która wygrała 6:4. W drugim przewaga naszej tenisistki nie podlegała dyskusji. Linette oddał rywalce tylko dwa gemy.



W drugiej rundzie Linette czeka trudne zadanie. Po drugiej stronie siatki stanie Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki. 26-letnia zawodniczka jest rozstawiona z "13". Linette z Wozniacki grały ze sobą tylko raz. Miało to miejsce w ubiegłym roku w ćwierćfinale turnieju w Tokio. Lepsza okazała się Dunka, która wygrała 6:4, 6:3.



W Indian Wells zobaczymy także Agnieszkę Radwańską. Turniejowa "szóstka" w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku Sara Sorribes Tormo (Hiszpania) - Jekaterina Makarowa (Rosja).

Jeśli wszystko potoczy się po myśli najlepszej polskiej tenisistki, w ćwierćfinale może trafić na Angelique Kerber. Niemka polskiego pochodzenia z powodu kontuzji i absencji Amerykanki Sereny Williams w najbliższym zestawieniu światowego rankingu wróci na pierwsze miejsce.

Radwańska w Indian Wells w 2014 roku dotarła do finału, a w edycji ubiegłorocznej i 2010 osiągnęła półfinał.

W puli nagród jest 6,99 mln dolarów, z czego 1,17 mln trafi do triumfatorki.





