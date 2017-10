Turniej ATP w Szanghaju. Łukasz Kubot awansował do półfinału debla

Rozstawieni z "dwójką" Łukasz Kubot i brazylijski tenisista Marcelo Melo pokonali Meksykanina Santiago Gonzaleza i Chilijczyka Julio Peraltę 7:6 (7-1), 6:4 w ćwierćfinale debla w turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju (pula nagród 5,9 mln dol.).

Zdjęcie Łukasz Kubot i Marcelo Melo /AFP

Kubot i Melo o awans do decydującego pojedynku powalczą z występującymi w Szanghaju z "trójką" Jean-Julienem Rojerem i Horią Tecau. Holendersko-rumuński duet we wrześniu triumfował w wielkoszlemowym US Open.

Polsko-brazylijska para, która zaś latem zwyciężyła w Wimbledonie, w pierwszej rundzie miała "wolny los", a następnie wyeliminowała Hiszpanów Feliciano i Marka Lopezów 7:5, 4:6, 13-11.

W 1/8 finału odpadł Marcin Matkowski, którego partnerem był Pakistańczyk Aisam Ul Haq Qureshi.

Wynik ćwierćfinału gry podwójnej:

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) - Santiago Gonzalez, Julio Peralta (Meksyk, Chile) 7:6 (7-1), 6:4