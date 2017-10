Turniej ATP w Szanghaju. 10. w sezonie finał Nadala, udany rewanż Federera

Tenisiści Rafael Nadal i Roger Federer spotkają się w finale turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Najwyżej rozstawiony Hiszpan po raz 10. w sezonie zagra w decydującym meczu, a Szwajcarowi (2.) w sobotę udał się rewanż na Argentyńczyku Juanie Martinie del Potro.

Zdjęcie Tenisiści Rafael Nadal (z prawej) i Roger Federer /AFP

Zarówno Nadal, jak i Federer musieli się natrudzić, by awansować do niedzielnego finału imprezy na kortach twardych w Szanghaju (pula nagród 5,9 mln dol.). Hiszpan pokonał występującego z "czwórką" Marina Cilica 7:5, 7:6 (7-3). Był to jego 16. z rzędu wygrany mecz. Wcześniej triumfował bowiem w US Open i w Pekinie.

"To był świetny mecz. Obaj graliśmy bardzo dobrze i pokazaliśmy tenis wysokiej klasy. Prezentujemy najwyższy poziom w tej dyscyplinie i żadne zwycięstwo na tym etapie nie przychodzi łatwo. Jeśli chcesz brać udział w najważniejszych turniejach w roku i myślisz o sukcesach, to musisz być gotowym na trudne pojedynki. Ten dzisiejszy był jednym z nich" - podsumował zawodnik z Majorki.

Lider światowego rankingu w sobotę zanotował też 871. wygrany mecz w karierze. Wyprzedził tym samym Amerykanina Andre Agassiego, z którym dzień wcześniej zrównał się na szóstym miejscu w klasyfikacji liczonej od 1968 roku, czyli od rozpoczęcia tzw. Open Ery. W zestawieniu prowadzi inny słynny tenisista z USA - Jimmy Connors (1 256).

Nadal, w drodze do finału w nie stracił seta, po raz dziesiąty w tym sezonie, a 111. w karierze zagra w decydującym pojedynku. Ma w dorobku 75 tytułów, z których sześć z tego roku.

Federer pokonał w sobotę rozstawionego z "16" del Potro 3:6, 6:3, 6:3. Argentyńczyk, który dzień wcześniej przewrócił się podczas ćwierćfinału i uszkodził operowany w przeszłości trzykrotnie lewy nadgarstek, zdołał - jako pierwszy rywal Szwajcara w tym turnieju - wygrać z nim seta. Był to 23. mecz tych zawodników, a trzeci w tym roku. Wicelider światowego rankingu zrewanżował się mierzącemu 1,98 m rywalowi za wrześniową porażkę w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open 5:7, 6:3, 6:7 (8-10), 4:6. Całościowy bilans przemawia zdecydowanie na korzyść gracza z Bazylei, który cieszył się ze zwycięstwa 17 razy.

Federer po raz 143. zagra o tytuł, w tym siódmy w tym roku. Może pochwalić się 93 triumfami, z czego pięcioma w tym roku.

Eksperci podkreślają, że kibice w Szanghaju w obejrzą "finał marzeń". Tenisiści ci bowiem podzielili się między sobą sukcesami w imprezach wielkoszlemowych. 36-letni Szwajcar triumfował w Australian Open i Wimbledonie, a młodszy o pięć lat Hiszpan we French Open i US Open. W niedzielę zmierzą się po raz 38. 23 z dotychczasowych konfrontacji rozstrzygnął na swoją korzyść Nadal.

Zajmujący 23. miejsce na liście ATP Del Potro mimo porażki w półfinale też ma powody do zadowolenia. W poniedziałek powróci - po raz pierwszy od trzech lat - do Top 20 tego zestawienia.

Wcześniej w sobotę do finału debla w tej imprezie awansował Łukasz Kubot. W 1/8 finału gry pojedynczej odpadł Marcin Matkowski.

Wyniki półfinałów:

Roger Federer (Szwajcaria, 2) - Juan Martin del Potro (Argentyna, 16) 3:6, 6:3, 6:3 Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Marin Cilić (Chorwacja, 4) 7:5, 7:6 (7-3).