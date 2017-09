Turnie WTA w Tokio. Angelique Kerber lepsza od Karoliny Pliszkovej

Rozstawiona z "siódemką" Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkovą (2.) 7:6 (7-5), 7:5 w ćwierćfinale turnieju WTA rangi Premier na kortach twardych w Tokio. Obie tenisistki w tym roku były liderkami światowego rankingu.

Zdjęcie Angelique Kerber /PAP/EPA

Piątkowy pojedynek tych zawodniczek był zacięty. W pierwszym secie obie miały okazję na przełamanie, ale żadna nie potrafiła tego wykorzystać. Jedyny "break" w tym spotkaniu kibice obejrzeli w ostatnim gemie, a Pliszkova obroniła wtedy cztery piłki meczowe.

Była to dziewiąta konfrontacja 29-letniej Kerber z młodszą o cztery lata Czeszką. Po raz szósty z zwycięstwa cieszyła się Niemka. To ona wygrała też ich poprzedni pojedynek, którym był ubiegłoroczny finał US Open.

"Bycie ponownie w półfinale w Tokio to świetne uczucie. Granie z Karoliną zawsze jest trudne. Starałam się skoncentrować na swojej grze. Wydaje mi się, że to był dobry mecz w moim wykonaniu" - podsumowała trenująca w Puszczykowie tenisistka.

To jej pierwszy występ od niespodziewanej porażki w pierwszej rundzie niedawnego US Open, gdzie broniła tytułu. Kerber po sukcesach z poprzedniego sezonu (triumf w Australian Open i US Open oraz finał Wimbledonu) jesienią awansowała na pierwsze miejsce w rankingu WTA. W tym jednak jak na razie nie błyszczy - tylko raz dotarła do finału i nie wygrała żadnego turnieju. Dodatkowo latem miała kłopoty z łokciem. W efekcie tych problemów w połowie lipca straciła miano pierwszej rakiety świata właśnie na rzecz Pliszkovej. Czeszka na szczycie zestawienia była krótko - opuściła go 11 września.

Kolejną rywalką Kerber będzie Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa. Do rozegrania zostały jeszcze dwa ćwierćfinałowe spotkania w singlu.

W drugiej rundzie (1/8 finału) imprezy w Tokio (pula nagród 890 100 dol.) Pliszkova wyeliminowała Magdę Linette.

Na "ósemce" w deblu odpadła Alicja Rosolska, która w grze pojedynczej - podobnie jak Magdalena Fręch - nie przeszła eliminacji.

Ubiegłoroczna półfinalistka Agnieszka Radwańska, która miała być rozstawiona z "szóstką", wycofała się w ostatnim momencie z powodu choroby wirusowej.