Stephens i Vandeweghe w składzie USA na finał Pucharu Federacji

Zajmująca 12. miejsce w światowym rankingu tenisistek CoCo Vandeweghe oraz 13. w tym zestawieniu Sloane Stephens będą reprezentować USA w finale Fed Cup. Amerykanki zmierzą się w Mińsku z Białorusinkami w dniach 11-12 listopada.

CoCo Vandeweghe

Pod nieobecność sióstr Sereny i Venus Williams, Stephens i Vandeweghe powalczą o 18. w historii triumf USA w tych rozgrywkach. Ostatnio udało im się zwyciężyć w 2000 roku.

W składzie, ogłoszonym przez Amerykańską Federację Tenisową, znalazły się też Shelby Rogers (59. miejsce w rankingu WTA) oraz Alison Riske (70.).

Stephens wygrała we wrześniu tego roku pierwszy w karierze turniej wielkoszlemowy - triumfowała w US Open. Vandeweghe jest dwukrotną półfinalistką najbardziej prestiżowych imprez tenisowego kalendarza - do czołowej czwórki dotarła w Melbourne i Nowym Jorku.

Amerykanki zagrają w finale Fed Cup po raz pierwszy od 2010 roku, kiedy uległy Włoszkom. Białorusinki zadebiutują w decydującym meczu.