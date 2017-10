Słynna tenisistka Martina Hingis po raz trzeci zakończy karierę

Słynna tenisistka Martina Hingis zakończy karierę po ostatnim w sezonie turnieju WTA Finals w Singapurze, gdzie startuje w grze podwójnej. 37-letnia była liderka światowego rankingu singlistek po raz pierwszy wystąpiła w cyklu 23 lata temu.

Zdjęcie Martina Hingis /Julian Finney /Getty Images

- Lepiej odejść, kiedy się jest w dobrym momencie. Dla mnie to właściwa chwila - powiedziała urodzona w Czechosłowacji reprezentantka Szwajcarii.

Wcześniej Hingis już dwukrotnie wycofywała się z rywalizacji w cyklu WTA, ale zawsze do niej powracała. Ostatnio występowała głównie w deblu i mikście, a we wrześniu triumfowała w obu konkurencjach w wielkoszlemowym US Open.

W czwartkowe popołudnie Hingis, w parze z Yung-Jan Chan z Tajwanu, zmierzy się z Niemką Anną-Leną Groenefeld i Czeszką Kvetą Peschke w ćwierćfinale debla WTA Finals w Singapurze.