Simona Halep wykonała pierwszy rzut w meczu baseballistów New York Mets

Rumuńska tenisistka Simona Halep wykonała uroczysty pierwszy rzut w meczu baseballistów New York Mets z Arizona Diamondbacks. Wiceliderka światowego rankingu w ten sposób urozmaiciła sobie okres przygotowań do wielkoszlemowego US Open.

Zdjęcie Simona Halep /AFP

Halep dostała koszulkę Mets z numerem 13 i swoim nazwiskiem na plecach.

Idąc na środek boiska Rumunka przyznała idącemu obok niej łapaczowi nowojorskiej drużyny Kevinowi Plaweckiemu, że jest podekscytowana i stremowana. Później rzuciła piłkę nieco za słabo i ta odbiła się jeszcze o ziemię zanim znalazła się w rękawicy zawodnika drużyny gospodarzy.

Tenisistka mimo to odebrała po chwili gratulacje od czekających na nią obok pola gry znajomych, wśród których był m.in. jej trener Darren Cahill.

Od dawna tradycją w baseballu jest, że podczas niektórych spotkań honorowi goście wykonują uroczysty pierwszy rzut. Honorowani są zarówno w ten sposób m.in. znani sportowcy, politycy oraz gwiazdy kina czy muzyki.