Serena Williams i Andy Murray zagrają w Australian Open

Serena Williams i Andy Murray zagrają w wielkoszlemowym Australian Open - poinformował dyrektor turnieju Craig Tiley. Pierwsze zawody zaliczane do Wielkiego Szlema odbędą się od 15 do 28 stycznia 2018 roku.

Zdjęcie Serena Williams /AFP

Serena Williams nie pojawiła się na korcie od blisko roku. W wrześniu słynna amerykańska tenisistka została szczęśliwa mamą. Triumfatorka 23. turniejów wielkoszlemowych zapowiedziała, że wznowi sportową karierę na początku przyszłego roku. Teraz wiemy, że wystąpi w Australian Open.



W Melbourne ma zagrać także Murray, który nie gra od lipca, kiedy nabawił się kontuzji stawu biodrowego. Dyrektor Australian Open zapowiedział również, że do rywalizacji przystąpią także Novak Djoković i Stan Wawrinka. Serb ma kłopoty z łokciem, a Szwajcar z kolanami i nadgarstkiem. "Wszyscy najlepsi wrócą w Melbourne" - stwierdził Tiley cytowany przez BBC.



"Rozmawiałem z Andym. Przygotowuje się występów w nowym roku. Oglądał jak w tym sezonie Roger Federer i Rafa Nadal podzielili między siebie Wielkie Szlemy. Nie chce znów tego przeżywać. Andy chce wrócić do pozycję numer jeden na świecie" - podkreślił Tiley.



Murray planował wrócić w sierpniu podczas US Open, ale wycofał się 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju. Podczas nieobecności na kortach stracił pozycję lidera rankingu. Obecnie Murray jest trzeci, a wyprzedzają go Nadal i Federer.



Serena Williams wygrała Australian Open 2017, a później okazało się, że dokonała tego będąc w ciąży. "Chce wrócić w 2018 roki i obronić tytuł" - zaznaczył Tiley.



Pula nagród w Australian Open 2018 wzrosła o 10 procent w stosunku do poprzedniej edycji i wynosi ponad 32 miliony funtów. Zwycięzcy singlowej rywalizacji wśród kobiet i mężczyzn otrzymają po 2,4 miliony funtów.

RK