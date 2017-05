Roland Garros. Zwycięski powrót Kvitovej, niedziela pełna akcji

Zaledwie 159 dni po brutalnym ataku złodzieja, który zranił ją nożem Petra Kvitova wróciła do gry i odniosła zwycięstwo w I rundzie Rolanda Garrosa. Inne spektakularne wydarzenie z niedzieli w Paryżu to odpadnięcie liderki rankingu WTA Tour - Niemki Angelique Kerber. Z turniejem pożegnał się też Jerzy Janowicz.

Zdjęcie Petra Kvitova cała w skowronkach, po powrocie na korty. /AFP

Z kronikarskiego obowiązku należy powiedzieć, że po raz pierwszy w historii turnieju, rozgrywanego na kortach ziemnych, położonych na obrzeżach Lasku Bulońskiego, zdarzyło się, że liderka rankingu tenisistek przegrała w pierwszej rundzie.

W sumie trudno mówić o wielkiej sensacji, biorąc pod uwagę, że Kerber - trenująca na co dzień na kortach swojego dziadka w Puszczykowie pod Poznaniem - przed rokiem również w pierwszej rundzie odpadła w Paryżu. Nie przeszkodziło jej to w odniesieniu dwóch wielkoszlemowych zwycięstw w Australian Open i US Open, wystąpić w finale Wimbledonu i zostać numerem jeden na świecie.

Chociaż Niemka znów jest liderką rankingu, to tylko dzięki absencji Amerykanki Sereny Williams, oczekującej narodzin pierwszego dziecka. Jednak sama w tym roku formą nie zachwyca, można powiedzieć: jak zwykle na kortach ziemnych. Ale bardziej niepokojący jest styl, w jakim przegrała w niedzielę z Rosjanką Jekateriną Makarową 2:6, 2:6.

- Nie czuję się dobrze na cegle, szczególnie jeśli chodzi o poruszanie się po korcie. Po prostu nie ślizgam się na nim zbyt dobrze. Na innych nawierzchniach biegam dobrze, ale ziemia jest zawsze jakaś inna i trudniejsza dla mnie. Jednak przegrałam, bo Makarowa zagrała dziś bardzo dobrze. Chociaż miałam swoje szanse w pierwszym i w drugim secie, to jednak ona nie pozwoliła mi ich wykorzystać. Oczywiście jestem rozczarowana wynikiem, ale teraz będę się musiała skupić na startach na mojej ulubionej trawie - powiedziała po porażce Kerber.

W zupełnie odmiennym nastroju kort centralny im. Philippe’a Chatriera opuszczała w niedzielę Petra Kvitova. W pierwszym dniu Roland Garros do gry po pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej bardzo skomplikowaną operacją dłoni. Korzystając z tzw. "zamrożonego rankingu", przysługującego tenisistkom wznawiającym grę po poważnych problemach zdrowotnych, została w Paryżu rozstawiona z numerem 15. Pokonała bez większych problemów Amerykankę Julię Boserup 6:3, 6:2.

- Na konferencji prasowej tuż przed turniejem mówiłam, że jestem gotowa do gry i do wygrywania meczów. No i dziś wygrałam w dwóch setach. Czuję się wspaniale, jestem szczęśliwa, bo dziś wygrałam podwójnie. To zwycięstwo miało dla mnie ogromne znaczenie, szczególnie psychicznie, no i znów wystąpiłam w Paryżu na korcie Philippe’a Chatriera, a na trybunach był cały mój team, moja rodzina, która bardzo mi pomogła w ostatnim czasie, bardzo trudnym czasie. To cudowny dzień - mówiła dziennikarzom uśmiechnięta Czeszka.

Kvitova wróciła do tenisa, po skomplikowanej operacji mającej na celu odbudowę uszkodzonych ścięgien i zakończeń nerwowych w lewej dłoni. Po niej przeszła intensywną rehabilitacje, a wszystko to było skutkiem przykrego incydentu, którego padła ofiarą w grudniu ubiegłego roku.

Wracając do domu wieczorem 20 grudnia 2016 r. natknęła się na złodzieja w swoim mieszkaniu, który zaatakował i zranił ją dotkliwie nożem, a najrozleglejsze obrażenia stwierdzono właśnie na lewej dłoni. Początkowo lekarze obawiali się, że Petra może nie wrócić do zawodowego tenisa, ale już po operacji zaczęli wygłaszać optymistyczne opinie. Jednak nawet w tych najśmielszych mało kto przewidywał, że zawodniczka z Prościejowa tak szybko wyjdzie na kort.

- To trudne do opisania emocje, kiedy jest się na skraju nadziei, gdy wszystko, co najważniejsze może w jednej chwili zniknąć. To ciężka próba charakteru i uporu, bo nie jest łatwo zachować nadzieję i wierzyć, że się uda. Tak naprawdę jeszcze kilka tygodni temu, właściwie nawet dni, nie wiedziałam, czy zagram w Paryżu. Postanowiłam tu przyjechać w ubiegłym tygodniu, poćwiczyć i zobaczyć, jak się poczuję. Lekarz dał mi zielone światło do startu, ale obiecałam mu, że jeśli poczuję ból w dłoni na treningu czy w trakcie meczu, to zrezygnuję. Ale tak się na szczęście nie stało i nie musiałam tego robić - dodała Czeszka, której kolejną rywalką będzie zwyciężczyni w meczu Amerykanki Bettanie Mattek-Sands z Rosjanką Jewgienią Rodiną.

W pierwszej rundzie występ w Roland Garros 2017 zakończył Jerzy Janowicz, który przez ponad miesiąc nie grał w wyniku urazu stopy, jakiego doznał podczas występów w challengerze w Meksyku. Polak przegrał z Japończykiem Taro Danielem 4:6, 4:6, 4:6, który do turnieju głównego przebił się z kwalifikacji. Łodzianin dopiero pięć dni temu wznowił treningi na korcie.

- Trudno się dziwić, że Jurkowi brakło regularności i pewności gry, bo ostatnio co chwilę przytrafiają mu się mniejsze lub większe kontuzje. Ale on musi cały czas próbować gry z czołówką, bo tylko ograniem może odrobić straty i wrócić do pierwszej setki rankingu ATP. Trochę szkoda tego, co się stało w Meksyku, bo widać było, że zaczyna łapać swój rytm i grać naprawdę dobrze. Ale kolejna kontuzja, kolejna przerwa i kłopoty ze stopą. Niestety, na kortach ziemnych tenisiści większość grywają w poślizgu, więc właśnie stopy są bardzo obciążone - powiedział Interii trener Mario Trnovsky z MTWA Academy.

- W sumie może to i trochę dobrze, bo ziemia nie jest najlepsza nawierzchnią dla Jurka. Lada chwila straci "zamrożony ranking", z którego będzie mógł jeszcze skorzystać w Wimbledonie, dlatego musi się solidnie przygotować teraz do gry na trawie, która najbardziej mu jednak pasuje. Dobrze by było, żeby na niej dobrze mu poszło, bo bez wyników nie poprawi rankingu, a za półtora miesiąca upłynie termin kwalifikacji do ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku. Warto by było, żeby mógł zagrać w US Open bez kwalifikacji - dodał słowacki szkoleniowiec, który współpracował m.in. z deblistami Mariuszem Fyrstenbergiem i Marcinem Matkowskim, Klaudią Jans-Ignacik oraz trenował na początku kariery Marcina Gawrona.