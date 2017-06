Roland Garros. W sobotę grają Radwańska i Linette. Historyczny polski dzień

Po raz pierwszy w historii Wielkiego Szlema dwie polskie tenisistki wystąpią na korcie centralnym jednego dnia. W sobotę w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa będą walczyć najpierw Agnieszka Radwańska, a wieczorem Magda Linette. Pomiędzy nimi same gwiazdy tenisa.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /AFP

Trudno w tym przypadku powiedzieć, że to "prime time", ale na pewno wyjątkowe wydarzenie dla polskiego tenisa. Jako pierwsza na kort im. Philippe'a Chatriera (godzina 11), największy na obiekcie, wyjdzie Radwańska, rozstawiona w tegorocznej edycji z numerem dziewiątym.

Rywalką krakowianki, zajmującej obecnie 10. lokatę w rankingu WTA Tour, będzie Francuzka Alize Cornet, 43. na świecie. Powiedzieć o tych zawodniczkach, że znają się jak przysłowiowe "łyse konie", byłoby nietaktem, ale to stwierdzenie idealnie pasuje do stanu faktycznego, bowiem ponad dekadę temu często spotykały się na mniejszych turniejach jako juniorki.

Jednak w oficjalnych statystykach - uwzględniających turnieje WTA Tour, Wielkiego Szlema i Fed Cup -dotychczasowy bilans ich pojedynków wynosi 7-1 dla Radwańskiej. Jedyną porażkę z Francuzką poniosła w kwietniu 2014 roku w katowickim "Spodku" na twardym korcie, w trzech setach. Z pozostałych siedmiu meczów wygrała sześć na tej samej nawierzchni oraz jeden na ziemnej, za pierwszym razem w Roland Garros 2008. Wówczas był wynik 6:4, 6:4.

- Nie lubię oceniać szans, porównywać wyników, bo każdy mecz jest inny, rozgrywany w innych warunkach i okolicznościach. Na pewno zdecydowanie korzystny bilans poprzednich meczów dobrze wygląda na papierze, ale na korcie statystyki nie grają. Nie zastanawiam się więc, czy jestem faworytką. Wyjdziemy jutro do gry i się wszystko okaże, że tak powiem w praniu - powiedziała Interii Radwańska.

28-letnia krakowianka w Roland Garros wróciła do gry po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją stopy. W dwóch pierwszych meczach straciła jednego seta, ale nie widać u niej braków kondycyjnych czy problemów z nogą.

- Nie wiem, czy nie powinnam odpukać w niemalowane, ale na razie przynajmniej nic mi nie dolega, stopa nie boli, więc decyzja o przyjeździe do Paryża była dobra. Do ostatniej chwili się wahałam, bo zdrowie jest najważniejsze, ale skoro wszystko było już dobrze i mogłam trenować, to zdecydowałam się na sten start i nie żałuję. W końcu to jest Wielki Szlem, więc nie można od tak odpuszczać jednego z czterech najważniejszych turniejów w roku. Nie czuje żadnej presji, nie mam jakiś szczególnych oczekiwań, po prostu cieszę się, że znów gram w tenisa i że ze stopą wszystko jest w porządku - powiedziała Interii Radwańska.

Krakowianka podtrzymała imponującą serię 44 występów w Wielkim Szlemie bez przerwy, rozpoczętej w czerwcu 2006 roku w Wimbledonie. W zupełnie innym miejscu kariery jest druga z Polek startujących w tym roku w Paryżu - Magda Linette.

W przypadku 25-letniej poznanianki jest to dopiero dziewiąty i to z rzędu wielkoszlemowy turniej, a dotychczas jej najlepszym wynikiem była druga runda osiągnięta we wrześniu w nowojorskim US Open. Teraz poszła o krok dalej i została szóstą Polką w erze open, której udało się dotrzeć do trzeciej rundy w Wielkim Szlemie. Przed nią dokonały tego Iwona Kuczyńska, Katarzyna Nowak, Magdalena Grzybowska, Marta Domachowska i oczywiście Radwańska.

W sobotę Linette wyjdzie do gry na kort im. Philippe'a Chatriera w czwartym i zarazem ostatnim meczu, a jej rywalką będzie Ukrainka Elina Switolina, rozstawiona z numerem piątym. Dotychczas ze sobą nie grały.

- Patrząc na różnice w rankingu między nami można śmiało wskazać, która z nas jest faworytką, więc nie będę miała nic do stracenia. Co mnie bardzo cieszy, to coraz bardziej się zaciera dystans między dziewczynami z czołówki, a na przykład końca pierwszej setki, bo poziom w kobiecym tenisie mocno się wyrównuje. To mi daje nadzieję na wyrównaną rywalizację z najlepszymi dziewczynami, więc nie wyjdę na kort na przegranej pozycji - powiedziała Interii Linette.

Poznanianka od kilku lat trenuje w Splicie pod okiem chorwackiego szkoleniowca Izo Zunicia. Ta współpraca przyniosła wyraźne postępy i zaowocowała regularnymi występami Polki w Wielki Szlemie, a także wejściem do pierwszej setki klasyfikacji WTA. Obecnie zajmuje 94. miejsce w rankingu, a po Roland Garros powinna w nim awansować.

- Chyba już czas najwyższy na takie wyniki, w końcu mam już swoje lata i nawet czasem po cięższych meczach to czuję, że nie regeneruje się ono już tak łatwo, jak kilka lat temu. Stopniowo też nabieram masy, bo umówmy się mam dość delikatną budowę. W ciągu ostatniego roku przytyłam nawet trzy kilo, tak mięśniowo. Może tego aż tak nie widać, ale czuje różnicę i to się przekłada na moją coraz lepszą grę. Cieszę się, że trafiłam na właściwych ludzi, którzy pomagają mi prowadzić karierę w dobrym kierunku i pomagają mi wzmocnić ciało, bo jednak kobiecy tenis robi się coraz bardziej siłowy - powiedziała Interii Linette.

Pomiędzy sobotnimi występami Polek, na największym stadionie Roland Garros zagrają jeszcze: w drugim meczu Szkot Andy Murray (nr 1.) z Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro (29.) oraz Francuzi Richard Gasquet (24.) i Gael Monfils (15.).

Z Paryża Tomasz Dobiecki