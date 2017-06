Roland Garros. Tomas Berdych za burtą

Czeski tenisista Tomas Berdych - po porażce w drugiej rundzie Rolanda Garrosa - pierwszy raz od czterech lat nie zagra w trzeciej fazie zmagań wielkoszlemowego turnieju. W czwartek z powodu kontuzji kolana skreczował w Paryżu Hiszpan Nicolas Almagro.

Rozstawiony z "13" Berdych przegrał z 21-letnim Rosjaninem Karenem Chaczanowem (53. ATP) 5:7, 4:6, 4:6, który zanotował pierwsze w karierze zwycięstwo nad rywalem z czołowej "10" światowego rankingu.

Czech w ostatnich latach wystrzegał się wpadek w Wielkim Szlemie. W poprzednich trzech sezonach jego najgorszym wynikiem w turniejach tej rangi była właśnie trzecia runda, na której zatrzymał się wówczas raz (Wimbledon 2014). W tym okresie trzykrotnie dotarł do półfinału, a cztery razy odpadł rundę wcześniej. W trzeciej rundzie poprzednio zabrakło go w stawce (poza ubiegłorocznym US Open, gdy nie wystąpił z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego) w Paryżu w 2013 roku, gdy przegrał mecz otwarcia.

W trzech z czterech turniejów ATP na kortach ziemnych przed tegoroczną edycją paryskiej imprezy wielkoszlemowej dotarł do trzeciej rundy, a tuż przed Rolandem Garrosem był w finale zawodów w Lyonie.

Dramaturgii nie brakło w innym pojedynku drugiej rundy, w którym rozstawiony z "29" Juan Martin del Potro zmierzył się z Almagro. Argentyńczyk, który poprzednio w Paryżu wystąpił pięć lat temu, wygrał pierwszego seta 6:3, ale potem miał wyraźne kłopoty z prawą nogą. W takim samym stosunku Hiszpan wygrał drugą partię.

Spotkanie zakończyło się przedwcześnie, bowiem na początku trzeciej odsłony Almagro upadł na kort i krzyknął z bólu. Odnowiła mu się kontuzja lewego kolana, które zostało zabandażowane przez fizjoterapeutę, ale zawodnik nie był w stanie dalej grać. Przy stanie 1:1 położył się na korcie i zaczął płakać. Del Potro, który w ostatnich latach wiele czasu poświęcił na walkę z kłopotami zdrowotnymi, kilkakrotnie podchodził do rywala i pocieszał go. Tenisiści zeszli z kortu, a gracz z Półwyspu Iberyjskiego skreczował.



Wyniki czwartkowych meczów 2. rundy gry pojedynczej mężczyzn:

Gael Monfils (Francja, 15) - Thiago Monteiro (Brazylia) 6:1, 6:4, 6:1



Kevin Anderson (RPA) - Nick Kyrgios (Australia, 18) 5:7, 6:4, 6:1, 6:2



Kyle Edmund (W.Brytania) - Renzo Olivo (Argentyna) 7:5, 6:3, 6:1



Andy Murray (W.Brytania, 1) - Martin Klizan (Słowacja) 6:7 (3-7), 6:2, 6:2, 7:6 (7-3)



Fabio Fognini (Włochy, 28) - Andreas Seppi (Włochy) 6:4, 7:5, 6:3



Stan Wawrinka (Szwajcaria, 3) - Aleksandr Dołgopołow (Ukraina) 6:4, 7:6 (7-5), 7:5



Hyeon Chung (Korea Płd.) - Denis Istomin (Uzbekistan) 6:1, 7:5, 6:1



Karen Chaczanow (Rosja) - Tomas Berdych (Czechy, 13) 7:5, 6:4, 6:4



Kei Nishikori (Japonia, 8) - Jeremy Chardy (Francja) 6:3, 6:0, 7:6 (7-5)



Feliciano Lopez (Hiszpania) - David Ferrer (Hiszpania, 30) 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:4



Juan Martin del Potro (Argentyna, 29) - Nicolas Almagro (Hiszpania) 6:3, 3:6, 1:1 i krecz Almagro



John Isner (USA, 21) - Paolo Lorenzi (Włochy) 6:3, 7:6 (7-3), 7:6 (7-2)



Marin Cilić (Chorwacja, 7) - Konstantin Krawczuk (Rosja) 6:3, 6:2, 6:2