Roland Garros. Radwańska i Linette w bitwach o 1/8 finału

Na ten dzień polski tenis czekał od 2008 roku. Dwie Polki - Agnieszka Radwańska i Magda Linette staną przed szansą awansu do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju French Open, rozgrywanego na kortach Rolanda Garrosa. "Isia" dzisiaj o godz. 11 zmierzy się z Francuzką Alize Cornet, a Magda, ok. godz. 19:30 - z Jeliną Switoliną.

Agnieszka Radwańska w Paryżu.

Mogący pomieścić prawie 15 tysięcy kibiców kort Philippe'a-Chatrier, główna arena French Open, będzie miejscem pojedynków Agnieszki Radwańskiej i Magdy Linette o awans do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Paryżu.

Poprzednio do trzeciej rundy rywalizacji w Wielkim Szlemie dwie Polki dotarły w Australian Open w 2008 roku, a były nimi Radwańska i Marta Domachowska.

Rozstawiona w tym roku z "dziewiątką" Radwańska o godz. 11 rozpocznie sobotnie zmagania na głównym korcie kompleksu im. Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie 27-letnia reprezentantka gospodarzy Alize Cornet.

Polka, która przed French Open miała dość długą przerwę spowodowaną kłopotami zdrowotnymi, w Paryżu do tej pory nie zachwyca, ale dwie rywalki już pokonała. Cornet plasuje się na 43. pozycji w światowym rankingu, jednak bilans dotychczasowych spotkań wyraźnie przemawia na korzyść Radwańskiej - wygrała siedem z ośmiu meczów, w tym ich pierwszy... w trzeciej rundzie French Open 2008 (6:4, 6:4). Ostatnio stanęły na swojej drodze w poprzednim sezonie w drugiej rundzie zmagań w Miami - zawodniczka pochodząca z Krakowa wygrała 6:0, 6:1.

Dodatkowo tenisistki te zmierzyły się dwukrotnie w Pucharze Hopmana - każda z nich wygrała raz. Francuzka tylko trzy razy w karierze dotarła do 1/8 finału w Wielkim Szlemie, w tym dwa lata temu w Paryżu.

"Na mączce jest to zawodniczka zdecydowanie groźniejsza niż na innym nawierzchniach, szczególnie tutaj we Francji, gdzie się dobrze czuje, mając do tego za sobą publiczność. Na pewno będzie to ciekawy mecz i dobre wyzwanie dla mnie. Zobaczymy" - przyznała Polka.

Najlepszym wynikiem Radwańskiej na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa jest ćwierćfinał w 2013 roku, a w poprzednim sezonie zatrzymała się na 1/8 finału.

Trzecia runda Wielkiego Szlema to dla niej chleb powszedni, a Linette na tym poziomie zadebiutuje. Na koniec dnia, m.in. po zapowiadających się bardzo ciekawie pojedynkach Brytyjczyka Andy'ego Murraya z Argentyńczykiem Juanem Martinem Del Potro i "francuskimi derbami" między Richardem Gasquetem i Gaelem Monfilsem, zmierzy się z rozstawioną z "piątką" Jeliną Switoliną.

22-letnia Ukrainka jest najlepszą tenisistką tego roku, prowadzi w rankingu "Road to Singapore", który wyłoni uczestniczki kończącego sezon turnieju masters. Wygrała już cztery imprezy: w Tajpej, Dubaju, Stambule i Rzymie, która była ostatnim sprawdzianem przed French Open, a w całej karierze ma w dorobku osiem triumfów.

W zawodach wielkoszlemowych nie wiodło się jej do tej pory jednak dobrze. Tylko raz wystąpiła w ćwierćfinale i raz zakończyła udział na czwartej rundzie. Oba te rezultaty osiągnęła w dwóch ostatnich edycjach... French Open.

"To nie jest tenisistka, która mnie zmiecie z kortu. To nie jest Wiktoria Azarenka czy Serena Williams. Wiem, że trochę będzie też zależeć ode mnie, a przynajmniej tak uważam" - powiedziała Linette, która przyznała, że tegoroczny występ w Paryżu już uważa za swój największy sportowy sukces.

Polscy tenisiści rywalizujący wciąż w deblu czy mikście w sobotę nie pojawią się na korcie.