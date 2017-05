Roland Garros. Johanna Konta znów odpadła w pierwszej rundzie

Rozstawiona z "siódemką" Johanna Konta przegrała z Su-Wei Hsieh z Tajwanu 6:1, 6:7 (2-7), 4:6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Brytyjska tenisistka po raz czwarty z rzędu przegrała mecz otwarcia w stolicy Francji.

Zdjęcie Johanna Konta /AFP

Konta potrzebowała 26 minut, by wygrać pierwszego seta. Posyłała wówczas potężne serwisy i mocne uderzenia z głębi kortu i prezentowała ofensywną grę. Później jednak dopuściła 109. w rankingu WTA Hsieh do głosu, co skończyło się dla niej bolesną porażką. Urodzona w Melbourne zawodniczka dodatkowo pomagała przeciwniczce za sprawą własnych błędów.

Będąca ósmą rakietą świata Konta to druga zawodniczka z czołowej "10" listy WTA, która nie przebrnęła pierwszej rundy tegorocznej edycji Rolanda Garrosa. W niedzielę odpadła liderka rankingu Niemka polskiego Angelique Kerber, która przegrała z Rosjanką Jekateriną Makarową.

26-letnia Brytyjka po raz czwarty wystąpiła w głównej drabince paryskiego turnieju - nie udało jej się dotąd wygrać meczu otwarcia w tych zawodach. Znacznie lepiej powodzi się jej w Wielkim Szlemie na kortach twardych - w ubiegłorocznym Australian Open dotarła do półfinału, a w tym sezonie odpadła rundę wcześniej. W dwóch ostatnich edycjach US Open z kolei zatrzymała się na 1/8 finału.

Starsza o pięć lat Hsieh po raz siódmy próbuje swoich sił w Paryżu. Wcześniej tylko raz - w ubiegłym roku - przeszła pierwszą rundę.