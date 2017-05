Roland Garros. Jerzy Janowicz odpadł w I rundzie

Jerzy Janowicz odpadł w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa, który odbywa się w Paryżu. Polski tenisista przegrał z Japończykiem Taro Danielem 4:6, 4:6, 4:6.

Jerzy Janowicz

26-letni łodzianin wystąpił w turnieju głównym, mimo że jest dopiero 164. w rankingu ATP, ponieważ skorzystał z możliwości tzw. zamrożonego rankingu, który przysługuje zawodnikom, mającym wcześniej kłopoty zdrowotne.

Jego rywal, który jest 102. w rankingu, musiał przebijać się przez kwalifikacje, w których wygrał trzy mecze.

W niedzielę 24-letni Japończyk okazał swoją wyższość nad starszym Polakiem, cztery razy przełamując podanie Janowicza, gdy samemu tylko raz stracił serwis.

Mierzący 203 cm Janowicz oczywiście zaliczył więcej asów - 13, przy ośmiu rywala, ale popełnił też więcej podwójnych błędów serwisowych - sześć, gdy przeciwnik ani jednego.

Daniel był niewiele gorszy w kończących uderzeniach (34-37), natomiast Japończyk popełnił zdecydowanie mniej niewymuszonych błędów - tylko osiem, przy 32 Polaka.



Na pięć wcześniejszych startów w głównej drabince zawodów wielkoszlemowych Daniel tylko raz przeszedł do drugiej rundy. Miało to miejsce w ubiegłorocznej edycji Rolanda Garrosa, gdy jego rywal skreczował. Łodzianin w Paryżu w latach 2013-14 dotarł do trzeciej rundy.

I runda gry pojedynczej:

Taro Daniel (Japonia) - Jerzy Janowicz (Polska) 6:4, 6:4, 6:4

Guillermo Garcia-Lopez (Hiszpania) - Gilles Mueller (Luksemburg, 26.) 7:6 (7-4), 6:7 (2-7), 6:2, 6:2



Horacio Zeballos (Argentyna) - Adrian Mannarino (Francja) 7:5, 6:3, 6:4



Albert Ramos (Hiszpania, 19.) - Marius Copil (Rumunia) 6:7 (7-9), 6:1, 6:4, 6:2



Benjamin Bonzi (Francja) - Daniił Miedwiediew (Rosja) 5:7, 6:4, 6:1, 3:1, krecz Miedwiediewa

Pablo Carreno-Busta (Hiszpania, 20.) - Florian Mayer (Niemcy) 6:4, 6:2, 6:2

Grigor Dymitrow (Bułgaria, 11.) - Stephane Robert (Francja) 6:2, 6:3, 6:4