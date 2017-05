Roland Garros. Alicja Rosolska w drugiej rundzie debla

Alicja Rosolska i japońska tenisistka Nao Hibino awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Na otwarcie wygrały w Paryżu z Serbką Jeleną Jankovic i Amerykanką Coco Vandeweghe 0:6, 7:6 (7-3), 7:6 (12-10).

W 10. gemie decydującej odsłony Rosolska i Hibino zmarnowały dwie piłki meczowe. Najwięcej emocji przyniósł tie-break tego seta - polsko-japoński wykorzystał czwartą w tej części spotkania okazję na zakończenie pojedynku, chwilę wcześniej dwie szanse na to miały rywalki.

Reklama

W drugiej rundzie Rosolska i Hibino zmierzą się z rozstawionymi z "17" Chorwatką Dariją Jurak i reprezentującą Australię Anastasią Rodionovą.

Polka w tegorocznej edycji Rolanda Garrosa wystąpi również w mikście.

Do debla - poza Rosolską - zgłosili się w Paryżu również: Marcin Matkowski, Magda Linette i Łukasz Kubot. Awans do drugiej rundy wywalczyli już Matkowski i Linette. O dołączenie do nich walczy obecnie Kubot.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej kobiet:

Alicja Rosolska, Nao Hibino (Polska, Japonia) - Jelena Jankovic, Coco Vandeweghe (Serbia, USA) 0:6, 7:6 (7-3), 7:6 (12-10)