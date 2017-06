Roger Federer zmierzy się z Alexandrem Zverevem w finale turnieju ATP w Halle

Najwyżej rozstawiony Roger Federer pokonał rosyjskiego tenisistę Karena Chaczanowa 6:4, 7:6 (7-5) i po raz 11. w karierze awansował do finału turnieju ATP w Halle.

Zdjęcie Roger Federer /PAP/EPA

Szwajcar o dziewiąty triumf w tej imprezie powalczy z Niemcem Alexandrem Zverevem (4.).

Mecz prawie 36-letniego Federera z 15 lat młodszym Chaczanowem był pojedynkiem doświadczonego i utytułowanego gracza ze wschodzącą gwiazdą tenisa. 38. w światowym rankingu Rosjanin niedawno dotarł do 1/8 finału wielkoszlemowego French Open.

- Uważam, że to był bardzo wyrównany pojedynek. Zwłaszcza w drugim secie. Bardzo się cieszę, że zdołałem rozstrzygnąć na swoją korzyść tie-breaka - zaznaczył Szwajcar, który w drodze do finału nie stracił seta.

W dorobku ma 91 tytułów, w tym 18 wielkoszlemowych. Jeszcze nigdy nie wygrał jednego turnieju dziewięć razy.

Federer w pierwszej części sezonu grał imponująco, zwyciężając w wielkoszlemowym Australian Open oraz w prestiżowych imprezach ATP Masters 1000 w Indian Wells i Miami. Później - by lepiej przygotować się do rywalizacji na kortach trawiastych, a przede wszystkim do Wimbledonu - zrezygnował z wszystkich tegorocznych startów na ziemnej nawierzchni. W ubiegłym tygodniu, tuż po powrocie, niespodziewanie przegrał w Stuttgarcie już w pierwszym meczu.

Zverev w półfinale pokonał Francuza Richarda Gasqueta 4:6, 6:4, 6:3. 20-letni reprezentant gospodarzy to finalista poprzedniej edycji zawodów w Halle, a w tym sezonie wygrał już trzy imprezy. Z Federerem zmierzył się dotychczas dwukrotnie i to w obu przypadkach w ubiegłym roku - pokonał bardziej utytułowanego rywala w półfinale w Halle, a przegrał z nim niespełna dwa miesiące wcześniej w drugiej rundzie w Rzymie.

W niedzielę Niemiec będzie chciał dodatkowo "pomścić" swojego starszego brata Mischę, który kilak dni temu został wyeliminowany w drugiej rundzie właśnie przez zawodnika z Bazylei.

W finale debla, który również odbędzie się w niedzielę, wystąpią najwyżej rozstawieni Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. W decydującym spotkaniu zmierzą się z braćmi Zverevami lub rozstawionymi z "dwójką" Ravenem Klaasenem z RPA i Amerykaninem Rajeevem Ramem.

Wyniki półfinałów gry pojedynczej:

Alexander Zverev (Niemcy, 4) - Richard Gasquet (Francja) 4:6, 6:4, 6:3

Roger Federer (Szwajcaria, 1) - Karen Chaczanow (Rosja) 6:4, 7:6 (7-5)