Roger Federer - Rafael Nadal w finale Australian Open LIVE

Sławę i prestiż mają już od dawna. W finale Australian Open Roger Federer i Rafael Nadal walczą o to, który z nich zgarnie 2,67 mln dolarów, a który będzie musiał zadowolić się kwotą niemal o połowę niższą. No i najważniejsze - skolekcjonować kolejny tytuł wielkoszlemowy. Roger walczy o 18., a Rafa o 15. Transmisja w Eurosporcie.

Zdjęcie Roger Federer i Rafael Nadal znają się jak łyse konie. /AFP

- Jesteśmy lepszymi zawodnikami niż 10-12 lat temu. Rafa znacznie lepiej serwuje, ma groźniejsze returny. Jesteśmy lepsi z linii końcowej, a ja poprawiłem grę z bekhendu, dzięki zamianie rakiety na większą - podkreśla Roger Federer.

Czarujący techniką na korcie Szwajcar w Australii spotkał się z Nadalem trzykrotnie i za każdym razem schodził z kortu pokonany (w 2009 r. w finale, w 2012 i 2014 r. w półfinale). Ogółem przegrał z Hiszpanem 22 razy, a tylko jedenastokrotnie wygrał.



18 godzin i 59 minut spędził na korcie, w tegorocznej edycji Australian Open Nadal.



Federer ma w nogach znacznie mniej - 13 godzin i 40 minut.





I set - przełamanie w siódmym gemie



Zaczął serwować Nadal, który wygrał losowanie. Po pierwszej dłuższej wymianie wyrzucony na stronę bekhendową Federer trafił w siatkę, po chwili wyrzucił piłkę na aut. Pierwszego gema Nadal wygrał do zera.



Za moment Roger popełnił dwa proste błędy, trafiając w siatkę, ale i tak przy własnym serwisie wygrał do 30, wyrównując na 1-1.



Trzeci gem był znacznie bardziej zacięty. W kluczowym jego momencie, przy stanie 30:30, piłka zagrana top-spinem przez Nadala, zatańczyła na siatce i spadła tuż za nią, po stronie Federera. Rafa wygrał do 30.

Pierwszą wygraną wędrówkę do siatki Federer zaliczył, zapewniając sobie prowadzenie 30:15 w czwartym gemie. Po chwili, idealnym bekhendem zapewnił sobie wyrównanie w tym secie na 2-2.



Piątą część I seta Nadal wygrał do zera. Świetnie serwował, zdarzały mu się uderzenia z prędkością 191 km/h. Czarodziej z tenisa zrewanżował się pięknym za nadobne. Może nie tak mocnymi, ale dobrymi, kierunkowymi podaniami zapewnił sobie wyrównanie po 3-3, wygrywając szóstego gema również do zera.



W siódmym gemie Roger wywalczył pierwsze w meczu przełamanie. Zawdzięczał je głównie pięknemu przyspieszeniu gry z bekhendu, po którym dopełnił formalności smeczem w drugą stronę.



Po chwili, Federer wyszedł na 5-3, wygrywając swoje podanie do zera. Zakończył gema asem, po uderzeniu do środka kortu. Za moment, Nadal obronił swoje podanie, zniżając na 4-5.



Roger 10. gema I seta rozegrał po mistrzowsku. Zakończył go asem serwisowym, by po 34 minutach wygrać I seta 6-4.



II set



Pierwszy gem drugiej partii, przy podaniu Nadala, trwał prawie sześć minut, a Rafa wygrał go asem serwisowym.



W drugim gemie Roger zrewanżował się Rafie, tym razem piłka zatrzymana na taśmie spadła po stronie Nadala i było po 30, ale i tak to Hiszpan wywalczył przełamanie, wychodząc na prowadzenie 2-0.



W następnej grze Federer miał piłkę na przełamanie, jednak wyrzucił na aut. I to dwa razy z rzędu. Wędrówka do siatki dała Federerowi drugiego breakpointa. Po długiej wymianie Szwajcar nie trafił z bekhendu, atakując wzdłuż linii. Hiszpan wyszedł na prowadzenie 3-0.



W czwartym gemie, pięknym bekhendem w narożnik kortu, Rafa wywalczył sobie trzy piłki na przełamanie i trzecią z nich wykorzystał, wygrywając do 30, dzięki czemu prowadził już 4-0. Po chwili Federer zrewanżował się przełamaniem, wygrywając do 30. Było 1-4.





Finał Australian Open:

Roger Federer (Szwajcaria) - Rafael Nadal (Hiszpania) 6-4, 1-4 - mecz trwa

