Roger Federer - Rafael Nadal 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 w finale Australian Open!

Sławę i prestiż mają już od dawna. W finale Australian Open Roger Federer i Rafael Nadal walczyli o to, który z nich zgarnie 2,67 mln dolarów, a który będzie musiał zadowolić się kwotą niemal o połowę niższą. Po pięknej walce górą starszy Szwajcar, który wygrał 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3! To jego 18. tytuł wielkoszlemowy!

Zdjęcie Roger Federer jest jak wino! /PAP/EPA

To pierwszy tytuł wielkoszlemowy wygrany przez 35-letniego Federera od Wimbledonu 2012 roku!

Reklama

- Niesamowity tenis Roger prezentuje i zasłużenie wygrał Wielkiego Szlema po tak długiej przerwie, gratulację - uznał klasę rywala Rafael Nadal.



- Jesteśmy lepszymi zawodnikami niż 10-12 lat temu. Rafa znacznie lepiej serwuje, ma groźniejsze returny. Jesteśmy lepsi z linii końcowej, a ja poprawiłem grę z bekhendu, dzięki zamianie rakiety na większą - podkreślał przed meczem Roger Federer.

Czarujący techniką na korcie Szwajcar w Australii spotkał się z Nadalem czterokrotnie i dopiero dzisiaj udało mu się wygrać, wcześniej trzykrotnie schodził z kortu pokonany (w 2009 r. w finale, w 2012 i 2014 r. w półfinale). Ogółem przegrał z Hiszpanem 22 razy, a tylko jedenastokrotnie wygrał.



18 godzin i 59 minut spędził na korcie, w tegorocznej edycji Australian Open Nadal i to chyba okazało się kluczowe. Federer przed finałem miał w nogach znacznie mniej - 13 godzin i 40 minut, a na dodatek wykazał odporność psychiczną.





I set - przełamanie w siódmym gemie



Zaczął serwować Nadal, który wygrał losowanie. Po pierwszej dłuższej wymianie wyrzucony na stronę bekhendową Federer trafił w siatkę, po chwili wyrzucił piłkę na aut. Pierwszego gema Nadal wygrał do zera.



Za moment Roger popełnił dwa proste błędy, trafiając w siatkę, ale i tak przy własnym serwisie wygrał do 30, wyrównując na 1-1.



Trzeci gem był znacznie bardziej zacięty. W kluczowym jego momencie, przy stanie 30:30, piłka zagrana top-spinem przez Nadala, zatańczyła na siatce i spadła tuż za nią, po stronie Federera. Rafa wygrał do 30.

Pierwszą wygraną wędrówkę do siatki Federer zaliczył, zapewniając sobie prowadzenie 30:15 w czwartym gemie. Po chwili, idealnym bekhendem zapewnił sobie wyrównanie w tym secie na 2-2.



Piątą część I seta Nadal wygrał do zera. Świetnie serwował, zdarzały mu się uderzenia z prędkością 191 km/h. Czarodziej z tenisa zrewanżował się pięknym za nadobne. Może nie tak mocnymi, ale dobrymi, kierunkowymi podaniami zapewnił sobie wyrównanie po 3-3, wygrywając szóstego gema również do zera.



W siódmym gemie Roger wywalczył pierwsze w meczu przełamanie. Zawdzięczał je głównie pięknemu przyspieszeniu gry z bekhendu, po którym dopełnił formalności smeczem w drugą stronę.



Po chwili, Federer wyszedł na 5-3, wygrywając swoje podanie do zera. Zakończył gema asem, po uderzeniu do środka kortu. Za moment, Nadal obronił swoje podanie, zniżając na 4-5.



Roger 10. gema I seta rozegrał po mistrzowsku. Zakończył go asem serwisowym, by po 34 minutach wygrać I seta 6-4.



Zdjęcie Roger Federer punktował wspaniałym bekhendem. /PAP/EPA

II set - wielki powrót Rafy

Pierwszy gem drugiej partii, przy podaniu Nadala, trwał prawie sześć minut, a Rafa wygrał go asem serwisowym.



W drugim gemie Roger zrewanżował się Rafie, tym razem piłka zatrzymana na taśmie spadła po stronie Nadala i było po 30, ale i tak to Hiszpan wywalczył przełamanie, wychodząc na prowadzenie 2-0.



W następnej grze Federer miał piłkę na przełamanie, jednak wyrzucił na aut. I to dwa razy z rzędu. Wędrówka do siatki dała Federerowi drugiego breakpointa. Po długiej wymianie Szwajcar nie trafił z bekhendu, atakując wzdłuż linii. Hiszpan wyszedł na prowadzenie 3-0.



W czwartym gemie, pięknym bekhendem w narożnik kortu, Rafa wywalczył sobie trzy piłki na przełamanie i trzecią z nich wykorzystał, wygrywając do 30, dzięki czemu prowadził już 4-0. Po chwili Federer zrewanżował się przełamaniem, wygrywając do 30. Było 1-4.

W szóstej grze sporo było widowiskowych wymian, choć Federerowi przytrafił się drugi podwójny błąd serwisowy. Ostatecznie i tak wygrał, zniżając na 2-4. Siódmego gema Hiszpan wygrał do zera i prowadził już 5-2. Za moment Federer zniżył na 3-5, wygrywając do 15, Nadal oddał gema bez walki.

Hiszpan wyrównał na po jeden w setach, wygrywając do zera dziewiątego gema. Był skoncentrowany, dobrze podawał. Federer ostatnią piłkę wyrzucił na aut. Drugi set trwał 42 minuty.



III set - Roger zaczął i skończył mocno

Pierwszy gem trwał aż 10 minut. Roger prowadził już 40-0, a później bronił trzech przełamań i za każdym razem przychodził mu w sukurs as serwisowy. Dzięki nim prowadził 1-0. Za moment Szwajcar wywalczył przełamanie, po czym do zera wygrał przy własnym podaniu i było już 3-0!



Wolej posłany na stronę forhendową dał Rogerowi dwie piłki na 4-0, przy podaniu rywala. Przy trzeciej piłce na przełamanie Rafa zaserwował potężnie, z prędkością 200 km/h. I zniżył na 1-3, po długim, zaciętym gemie. W odróżnieniu od czwartej, piąta gra była błyskawiczna i Federer wygrał ją w 85 sekund do zera!

Pięknym returnem bekhendowym maestro Roger zapewnił sobie przełamanie i prowadzenie 5-1 po sześciu gemach II partii. Za moment Roger popełnił podwójny błąd serwisowy i Rafa mógł zniżyć na 2-5. Za moment to Szwajcar miał piłkę setową i znakomitym stop-wolejem z bekhendu wykorzystał ją. Po 41 minutach walki wygrał III seta 6-1.

Zdjęcie Rafael Nadal w finale. /PAP/EPA





IV set przełamanie i sukces Rafy

Rafael dobrze zaczął czwartą partię, choć w zakończeniu pierwszego gema pomógł mu nieco Roger, wyrzucając prosty bekhend na aut. Federer nie zmarnował swego podania, wygrał do 15 i było po 1.

W trzeciej grze Nadal wzmocnił serwis i pewnie wyszedł na prowadzenie 2-1.

Hiszpan wywalczył przełamania na 3-1 w czwartym gemie, w sporej mierze dzięki pięknemu forhendowi wzdłuż linii, w którym nadał piłce niesamowitą rotację. Zmierzono, iż kręciła się 4441 razy na minutę!



Rafa był bliski uzyskania prowadzenia 4-1, gdy prowadził 40:14 Roger popisał się dwoma atakami na linię, doprowadzając do stanu 40:40. Federer zmarnował challenge, prosząc o powtórkę wyraźnie autowej piłki. Fenomenalna wymiana, z kątowymi zagraniami zakończyła tego gema, Nadal wyszedł w końcu prowadzenie 4-1.

W zdobyciu szóstego gema Szwajcarowi pomogły cztery asy, zniżył na 2-4. W sporej mierze dzięki trzem mocnym podaniom na ciało Rogera Rafa wygrał kolejną grę i odskoczył na 5-2 w IV secie. Po chwili Rafa walczył, by zakończyć seta w ośmiu gemach, jednak Rogerowi na ratunek przychodziły asy i zniżył na 3-5. Co ma wisieć, nie utonie. W dziewiątej grze Nadal szybko wyszedł na prowadzenie 40:0. Wygrał seta po 40 minutach, w jego finale Roger z bekhendu trafił w siatkę.



V set "medical" Federera

Zanim zaczął się, Roger poprosił o pomoc medyczną i zniknął w szatni.

Federer podawał jako pierwszy i od razu przegrał swego gema. Rafa wkręcał swoje "świdry" wzdłuż linii, a zmuszony do dłuższej wymiany Roger wyrzucał w aut i przegrał do 30.

Szwajcar był bliski odrobienia straty przełamania, prowadził 40:15, wtedy jednak Rafa włączył wyższe przełożenie, m.in. z odwróconego forhendu trafiając wzdłuż linii. Później dwie bomby z forhendu dały mu przewagę. W końcu Federer wyrzucił forhend w aut i przegrywał 0-2.



Trzecią grę, przy własnym serwisie, Roger wygrał do zera. Federer polował na odrobienie straty przełamania. Dzięki bekhendowi wzdłuż linii, w sam narożnik kortu, uzyskał przewagę, by za moment, w czystej zdawało się pozycji, wyrzucić w aut. Serwis na ciało przyniósł Rafie piłkę na 3-1. Po chwili Szwajcar porozstawiał Rafaela po kątach i pewnie obronił swe podanie, zniżając na 2-3.

W szóstym gemie Roger się doczekał! Pięknym krosem bekhendowym wywalczył przewagę, a po chwili Rafa z forhendu wyrzucił piłkę na minimalny aut i w ten sposób Federer odrobił stratę przełamania. Mieliśmy 3-3, wszystko zaczynało się od nowa! Federer grał jak w transie, asem serwisowym, z drugiego podania, wygrał siódmą grę do zera i prowadził 4-3!

Rafie szło jak po grudzie. Czuł zmęczenie. Przy własnym serwisie szybko stracił dwie piłki i popełnił podwójny błąd serwisowy! Było 0-40! Jakimś cudem Hiszpan odrobił straty, uratował też czwartą piłkę na przełamanie. Dopiero przy piątej trafił w siatkę i Federer miał komfortowe prowadzenie 5-3, a na dodatek własne podanie!

Po chwili Rafa był bliski częściowego odrobienia straty, miał prowadzenie 40-15, ale Roger wyszedł z opresji i po 3 godzinach i 14 minutach miał pierwszą piłkę meczową! Wtedy przytrafił mu się podwójny błąd, po challengu okazało się, że drugie podanie było jednak dobre. Drugiego meczbola Roger wygrał i podskoczył z radości!



Finał Australian Open:

Roger Federer (Szwajcaria) - Rafael Nadal (Hiszpania) 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roger Federer - Stan Wawrinka 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Zobacz skrót © 2017 Associated Press