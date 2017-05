Roger Federer opuści turniej Roland Garros

​Szwajcarski tenisista Roger Federer zrezygnował z występu w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros.

Zdjęcie Roger Federer /AFP

Zabraknie go na turnieju w Paryżu po raz drugi z rzędu. O swojej decyzji piąty w światowym rankingu zawodnik poinformował na stronie internetowej.



"Drodzy kibice, z żalem podjąłem decyzję o wycofaniu się z French Open. Czuję, że najlepiej będzie opuścić część sezonu na kortach ziemnych i przygotować się do gry na trawie i twardej nawierzchni. Początek roku był dla mnie magiczny, ale muszę zdawać sobie sprawę, że ułożenie odpowiedniego kalendarza jest kluczem do mojej długowieczności" - napisał Federer.



35-letni Szwajcar w tym roku wygrał turnieje w Miami i w Indian Wells, a ponadto triumfował w Australian Open. W karierze zdobył łącznie 91 tytułów, w tym 18 wielkoszlemowych.

W ubiegłym roku również zabrakło go na kortach Rolanda Garrosa - wówczas wycofał się ze względu na problemy ze zdrowiem. Wygrał ten turniej w 2009 roku.