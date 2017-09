Richard Gasquet wygrał 25. Pekao Szczecin Open

Zwycięstwem Richarda Gasqueta zakończyła się jubileuszowa 25. edycja Pekao Szczecin Open (ATP Challenger Series "Top Level Event"; pula nagród 127 tys. euro). Francuz, najwyżej rozstawiony, pokonał w finale Niemca Floriana Mayera (nr 2.) 7:6 (7-3), 7:6 (7-4).

Zdjęcie Francuz Richard Gasquet podczas meczu finałowego z Florianem Mayerem z Niemiec w turnieju Pekao Szczecin Open 2017 ATP Challenger Tour /Marcin Bielecki /PAP

Finał oglądał komplet widzów na trybunach kortu centralnego im. Bohdana Tomaszewskiego. W pierwszym secie Mayer przełamał serwis rywala i z przewagą "breaka" prowadził do stanu 5:4, gdy Gasquet zdołał odrobić stratę. W tie-breaku jednak od początku lepiej się spisywał (rozpoczął od 4-0) i rozstrzygnął go na swoją korzyść wynikiem 7-3.



- Przeciwko Florianowi zawsze grało mi się ciężko i nie inaczej było także tym razem. Wiedziałem, że jeśli nie dam z siebie maksimum w tym meczu, to po prostu nie będę w stanie zwyciężyć. Bardzo ważnym momentem spotkania było przełamanie przy stanie 4:5 w pierwszym secie. Dodało mi to pewności siebie, która okazała się niezbędna do wygrania tie-breaka - mówił na pomeczowej konferencji Gasquet.



W drugiej partii Francuz prowadził grę i dzięki przełamaniu rywala w siódmym gemie zbliżył się mocno do końcowego sukcesu. Jednak przy stanie 5:3 nie wykorzystał meczbola, wyrzucając minimalnie piłkę z bekhendu po linii na aut. Zrobiło się trochę nerwowo i doszło do drugiego tie-breaka. W nim wyrównana gra toczyła się do stanu 3-3, po czym Gasquet odskoczył na 6-3.



Rywal obronił drugiego meczbola, ale przy trzeciej szansie najwyżej rozstawiony tenisisty okazał się już bezlitosny dla turniejowej "dwójki", po godzinie i 38 minutach zaciętej walki.

- Wszystko było dopięte na ostatni guzik i muszę przyznać, że nie mogę powiedzieć ani jednego złego słowa o moim pobycie w Szczecinie. Rozegrałem pięć spotkań, opuszczam miasto z tytułem mistrzowskim, więc był to dla mnie po prostu perfekcyjny tydzień. Teraz zamierzam wrócić do uczestniczenia w imprezach ATP World Tour, ale nie wyznaczam sobie żadnych konkretnych celów rankingowych. Chcę po prostu być zdrowy, cieszyć się grą i przenieść dobrą dyspozycję na kolejne turnieje. Jeśli chodzi o mój powrót do Szczecina, to nie wiem czy będzie to mieć miejsce już za rok, ale na pewno chętnie przyjadę w przyszłości i raz jeszcze wezmę udział w tej imprezie. Na razie opuszczam Polskę, ale zabieram ze sobą bardzo dużo wspaniałych wspomnień - podsumował nowy mistrz Pekao Szczecin Open.

Gasquet, były numer siedem w rankingu ATP World Tour, był największą gwiazdą jubileuszowej 25. edycji Pekao Szczecin Open. Francuz jest obecnie 30. w rankingu ATP World Tour, był najwyżej rozstawiony w drabince.



Był to jego pierwszy występ w imprezie rangi ATP Challenger Tour od 2010 roku, gdy triumfował w Bordeaux. W Szczecinie przyznał, jeszcze przed półfinałem, że po Pekao Szczecin Open nie wystąpi już w żadnym challengerze.



Poprzednio Francuz przyjechał do Szczecina w 2004 roku jako gracz sklasyfikowany wówczas na 124. miejscu na świecie. Przegrał jednak w pierwszej rundzie z Włochem Tomasem Tenconim (167. w ATP) 6:7 (3-7), 7:6 (7-6), 1:6. Dwa tygodnie później we francuskim Metz osiągnął pierwszy w karierze finał w imprezie rangi ATP World Tour.



To był dopiero początek jego wielkiej kariery, w której osiągnął siódmą pozycję w rankingu ATP World Tour, wygrał w singlu 14 turniejów z tego cyklu, zarobił prawie 15,5 miliona dolarów i zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich w Londynie (2012) w deblu.



W Wielkim Szlemie trzy razy wystąpił w półfinałach, dwukrotnie w Wimbledonie (2007 i 2015) i raz w US Open (2013) i odniósł zwycięstwo w mikście w Roland Garros (2004, z Tatianą Golovin). W tym sezonie odpadł w trzeciej rundzie Australian Open i Roland Garros, a także pierwszej Wimbledonu i US Open. Najlepszym jego tegorocznym wynikiem był finał turnieju ATP World Tour w Montpellier. W lipcu doznał kontuzji pleców, po której rozegrał pięć meczów przed przyjazdem do Szczecina.