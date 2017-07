Ranking WTA. Radwańska wciąż 10., spadek Johanny Konty

Agnieszka Radwańska utrzymała 10. miejsce w najnowszej edycji rankingu tenisistek WTA Tour. Liderką pozostała Czeszka Karolina Pliskova. Jedyną zmianą w pierwszej "10" jest spadek Brytyjki Johanny Konty z czwartej na siódmą lokatę.

Zdjęcie Radwańska pozostała na dziesiątym miejscu /AFP

Do żadnych zmian nie doszło za to w czołówce zestawienia "Road to Singapore", które wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters - WTA Finals. Prowadzi w nim Rumunka Simona Halep, przed Pliskovą i Hiszpanką Garbine Muguruzą. Radwańska utrzymała się na 31. pozycji.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 24 lipca:

1. (1) Karolina Pliskova (Czechy) 6855 pkt

2. (2) Simona Halep (Rumunia) 6670

3. (3) Angelique Kerber (Niemcy) 5975

4. (5) Garbine Muguruza (Hiszpania) 4990

5. (6) Jelina Switolina (Ukraina) 4935

6. (7) Caroline Wozniacki (Dania) 4780

7. (4) Johanna Konta (W. Brytania) 4750

8. (8) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 4500

9. (9) Venus Williams (USA) 4157

10. (10) Agnieszka Radwańska (Polska) 3985

...

81. (78) Magda Linette (Polska) 728

224. (224) Katarzyna Piter (Polska) 232

254. (259) Magdalena Fręch (Polska) 206

338. (332) Paula Kania (Polska) 124

Czołówka rankingu "Road to Singapore":

1. Simona Halep (Rumunia) 4020 pkt

2. Karolina Pliskova (Czechy) 3827

3. Garbine Muguruza (Hiszpania) 3793

4. Venus Williams (USA) 3667

5. Jelina Switolina (Ukraina) 3570

6. Johanna Konta (W. Brytania) 3455

7. Jelena Ostapenko (Łotwa) 3362

8. Caroline Wozniacki (Dania) 3216

9. Kristina Mladenovic (Francja) 2837

10. Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 2585

...

31. Agnieszka Radwańska (Polska) 1043