​Puchar Hopmana. Federer rozpocznie przyszły sezon w Perth

Roger Federer rozpocznie przyszły sezon startem w Pucharze Hopmana, nieoficjalnych tenisowych mistrzostwach świata drużyn mieszanych. Utytułowanemu zawodnikowi w ekipie Szwajcarii w Perth będzie partnerować Belinda Bencic.

Zdjęcie Roger Federer /AFP

W tym sezonie Federer również startował w Pucharze Hopmana i wówczas także tworzył zespół z Bencic. Nie zdołali wówczas awansować do finału, ale zawodnik z Bazylei pod koniec stycznia, wygrywając Australian Open, sięgnął po rekordowy w męskim tenisie 18. wielkoszlemowy tytuł w singlu i bardzo sobie chwalił wcześniejszy udział w zawodach w Perth.

- Kiedy dotarłem do Melbourne, to miałem za sobą idealną formę przygotowań. Byłem dobrze nastawiony. Uważam, że start w Pucharze Hopmana przyczynił się do mojego sukcesu w Australian Open - zaznaczył.

Pierwszy trening prawie 36-letniego Szwajcara w tym roku w Perth przyszło obserwować ponad 6 tysięcy kibiców, a utytułowany zawodnik nazwał tłum fanów surrealistycznym.

Na meczu grupowym Federera i Bencic z Francuzami Kristiną Mladenovic i Richardem Gasquetem ("Trójkolorowi" wygrali później całą imprezę) na trybunach zasiadło rekordowe dla turnieju 13 917 widzów.