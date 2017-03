Puchar Davisa: Hongkong odmówił gry w Pakistanie

Hongkong odmówił udziału w meczu tenisowego Pucharu Davisa z Pakistanem, który miał się odbyć w dniach 7-9 kwietnia w Islamabadzie. Przedstawiciele specjalnego regionu administracyjnego Chin uzasadnili to względami bezpieczeństwa.

Komitet Pucharu Davisa zaakceptował Islamabad jako miejsce rozegrania kwietniowego meczu 2. rundy Grupy II strefy Azji i Oceanii. W tym samym mieście odbyło się lutowe spotkanie z Iranem. Był to pierwszy od 12 lat międzynarodowy mecz tenisowy w Pakistanie.

Hongkong domagał się zmiany, ale niezależny trybunał postanowił, że miejsce rozegrania pojedynku powinno pozostać zgodne z pierwotną wersją. Wówczas drużyna gości postanowiła zrezygnować z gry.

"Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) żałuje obecnej sytuacji i z należytym szacunkiem nie zgadza się z decyzją Hongkongu. Bezpieczeństwo wszystkich zawodników, sztabów szkoleniowych, oficjeli i widzów jest dla nas bardzo ważne. Jesteśmy całkowicie przekonani co do procedur dotyczących bezpieczeństwa, które są realizowane w Pakistanie" - zaznaczono we wtorkowym oświadczeniu.

Jak dodano w zamieszczonym na stronie rozgrywek komunikacie, sprawą Hongkongu zajmie się teraz zespół (IAP), który ustali, czy doszło do złamania przepisów i podejmie decyzję co do ewentualnej kary dla tej federacji tenisowej.

Pakistan automatycznie bez gry awansował do trzeciej rundy, w której zmierzy się z Filipinami lub Tajlandią.