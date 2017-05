Petra Kvitova wystąpi w Wimbledonie

Czeska tenisistka Petra Kvitova, która na początku maja wróciła do treningów po czteromiesięcznej przerwie, wystąpi w Wimbledonie (3-16 lipca). Natomiast decyzję o udziale w rozpoczynającym się w niedzielę French Open podejmie w ostatniej chwili.

Zdjęcie Petra Kvitova /AFP

"Ona jest już gotowa na start w Wimbledonie, choć ma jeszcze sporo czasu na przygotowania. Ale zawody w Paryżu są już teraz, dlatego decyzja zapadnie w najbliższych dniach" - powiedziała Katie Spellman, rzeczniczka prasowa tenisistki.

Kvitowa wróci do rywalizacji po prawie sześciomiesięcznej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. 20 grudnia dwukrotna (2011, 2014) triumfatorka wielkoszlemowego Wimbledonu została we własnym domu w Prościejowie zraniona w rękę przez włamywacza. Miała uszkodzone naczynia krwionośne we wszystkich, a nerwy w dwóch palcach lewej ręki, którą trzyma rakietę.

Przeszła trwającą prawie cztery godziny operację. Po niej przez kilka tygodni nosiła specjalną szynę, a później jeszcze przez jakiś czas musiała oszczędzać dłoń. Lekarze prognozowali, że przerwa w grze może potrwać nawet pół roku.

Na początku maja, gdy wznowiła treningi, Kvitova wspomniała, że chciałaby wystąpić już w wielkoszlemowym French Open w Paryżu, ale - jak podkreśliła - wszystko będzie zależało od stanu zdrowia.