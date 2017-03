Pekao Szczecin Open znów wybrany challengerem roku

Pekao Szczecin Open zdobył Challenger Awards - nagrodę dla najlepszego turnieju tenisowego w cyklu ATP Challenger Tour w 2016 roku. To drugie takie wyróżnienie w 24-letniej historii szczecińskiej imprezy, którą poprzednio uznano najlepszym challengerem 2002 roku.

Zdjęcie Jerzy Janowicz podczas Pekao Szczecin Open /ANDRZEJ SZKOCKI / GLOS SZCZECINSKI / POLSKA PRESS /East News

- Trudno o lepszy prezent z okazji 25-lecia naszego turnieju, które przypada w tym roku. Jesteśmy najstarszym i największym turniejem tenisowym rozgrywanym w Polsce i to nieprzerwanie od ćwierćwiecza, w dodatku z tymi samymi sponsorami, w postaci banku Pekao S.A. i miasta Szczecin, co jest ewenementem na skalę światową, jak usłyszeliśmy niedawno od władz ATP - powiedział dyrektor szczecińskiego turnieju Krzysztof Bobala.

Oprócz szczecińskiej imprezy, w gronie zdobywców Challenger Awards za rok 2016, znalazły się jeszcze niemiecki Brunszwik i belgijskie Mons, obaj laureaci tej nagrody za rok 2015. W całym ubiegłym sezonie rozegrano w sumie 166 challengerów, w 42 krajach świata.

Poprzednio Pekao Szczecin Open został uznany najlepszym challengerem na świecie w 2002 roku, kiedy jeszcze tytuł ten przyznawano okazjonalnie (czasem co 3-4 lata). Od 2015 roku nagrodę tę przyznaje się cyklicznie (co roku) na podstawie ocen w raporcie przygotowywanym przez Supervisora ATP, ale także internetowego głosowania przeprowadzonego wśród tenisistów (poprzez specjalną platformę).

- Wiele razy słyszeliśmy z ust zawodników pochlebne recenzje naszego turnieju i wiemy, że często polecali swoim kolegom przyjazd do Szczecina. To daje nam dużą motywację, by wciąż organizować turniej na tak wysokim poziomie organizacyjnym i finansowym, z najwyższą pulą nagród w cyklu. Co roku udaje nam się zebrać budżet w okolicach miliona euro, co stawia nas w czołówce cyklicznie odbywających się imprez sportowych w Polsce. Ustępujemy pod tym względem chyba tylko kolarskiemu wyścigowi Tour de Pologne - powiedział Bobala.

Pekao Szczecin Open po raz pierwszy odbył się w 1992 roku, jeszcze w ramach cyklu satelitarnego, a od 1996 roku znajduje się niezmiennie w kalendarzu ATP Challenger Tour. Od 1997 r, posiada najwyższą rangę w cyklu - Top Level Events. Jego jubileuszowa edycja odbędzie się w dniach 11-17 września, na kortach ziemnych przy Al. Wojska Polskiego 127.

W 24 letniej historii wśród jego triumfatorów znaleźli się m.in: Richard Fromberg z Australii, Younes El Aynaoui z Maroka, Argentyńczyk Juan Ignacio Chela, Rosjanin Nikołaj Dawidenko, dwukrotny mistrz olimpijski (w singlu i deblu) z Aten Chilijczyk Nicolas Massu, Nicolas Lapentti z Ekwadoru, Pablo Cuevas z Urugwaju czy Rumun Victor Hanescu. Edycję 2016 wygrał Włoch Alessandro Gianessi.

Trzykrotnie turniej deblowy w Szczecinie wygrywali Marcin Matkowski z Mariuszem Fyrstenbergiem.

W 2016 roku, podczas tygodniowej imprezy, przewinęło się przez korty ponad 25 tysięcy kibiców, co jest rekordem frekwencji w 24-letniej historii. Niespotykane - nie tylko w challengerach - był dwukrotny komplet, ponad 3500 widzów, na trybunach kortu centralnego im. Bohdana Tomaszewskiego na meczach pierwszej i drugiej rundy z udziałem Jerzego Janowicza.

Oficjalne wręczenie Challenger Awards za rok 2016 jest zaplanowane podczas Challenger Global Workshop, zaplanowanego w dniach 9-10 lipca w Brunszwiku.